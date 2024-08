Da San Vincenzo alla Corsica in canoa: l'impresa di sei Canottieri comunali

Firenze, 1 agosto 2024 - Firenze, 1 agosto 2024 - Da San Vincenzo alla Corsica su una canoa polinesiana per chiedere più attenzione alle microplastiche presenti in mare. È l’avventura portata a termine da sette canottieri: Gian Michele Del Bo, Paola Collesei, Paolo Gallori, Marcello Brugioni, Tommaso Cesarino, Marta Cioncolini, lo skipper Andrea Genna skipper e Calypso, la barca a vela d’appoggio che li ha scortati nell’impresa.

I protagonisti della traversata, tutti membri della Canottieri Comunali di Firenze, hanno percorso 90 km (circa 50 miglia): da San Vincenzo all’isola di Capraia e da lì fino a Macinaggio in Corsica. Diverse le condizioni delle due le tappe, durante le quali i partecipanti si sono alternati sulla canoa, la prima con un mare splendido e calmo; la seconda con vento forte e mare incrociato, condizioni che hanno accompagnato i canottieri fin quasi a ridosso dell’isola francese.

«Non avevamo un avversario né un tempo imposto da rispettare – raccontano i protagonisti - pertanto ci siamo alternati a coppie alle pagaie in base alle nostre capacità e all’allenamento. Tutto si è svolto all'insegna della sicurezza e in un clima allegro e rilassato». Quindi l’accoglienza a Capraia da parte della Proloco, che è stata anche l’occasione per ribadire la storia della Canottieri e le finalità dell’impresa.

«Abbiamo ripercorso i nostri 90 anni – spiegano ancora i canottieri - e l'attenzione particolare che stiamo ponendo in questo anniversario nel sensibilizzare le persone sulla problematica delle micro plastiche. Abbiamo anche ribadito il nostro concetto di turismo esperienziale, chiaramente non proponendo una traversata ma una navigazione lungo costa nell'ambito delle ordinanze delle varie Capitanerie di Porto». Sono state diverse le iniziative portate avanti quest'anno dai Canottieri comunali proprio per porre l'attenzione sul problema delle plastiche e microplastiche che da fiumi e corsi d'acqua finiscono in mare.

Lisa Ciardi