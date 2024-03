Da Big Mama a Frida Bollani, Arezzo Wave sbarca in America

Arezzo, 9 marzo 2024 – Mauro Valenti è pronto a sbarcare in America portando con sé gli artisti di Arezzo Wave. «Arezzo Wave in Los Angeles», è infatti l’evento che promuoverà la musica italiana, la città di Arezzo e la Regione Toscana con le sue eccellenze. L’evento si terrà ai Sir Studios di Hollywood, a Los Angeles, il 17 e 18 marzo prossimi. A volare alla volta degli States saranno gli artisti Piqued Jacks, Fudasca, Frida Bollani Magoni e BigMama reduce dal successo dell’ultimo festival di Sanremo. «I quattro artisti si esibiranno in quell’occasione a testimonianza della vitalità e qualità assoluta della nostra musica italiana – ha detto Mauro Valenti – si tratta di un importante evento che non solo promuove la musica italiana ma che valorizza anche la città di Arezzo e la Regione con le sue eccellenze». Arezzo Wave sarà a Los Angeles con quattro artisti da esportazione. Sono appunto i Piqued Jacks che rappresentavano nel 2023 San Marino all’Eurovision e hanno vinto Arezzo Wave nel 2016, poi Fudasca un producer italiano molto famoso in estremo Oriente. Ci sarà Big Mama la rapper di Avellino che ha cantato con Elodie a San Remo nel 2023, e che quest’anno era in gara con la canzone «La rabbia non ti basta». Molto apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, è diventata anche un simbolo del ‘body positive’ tanto da essere invitata dieci giorni fa alle Nazioni Unite per un itervento contro il body shaming. Proprio ieri è uscito il suo disco. «E poi porteremo la toscana Frida Bollani Magoni, la figlia ipovedente e super talentuosa di Stefano Bollani e Petra Magoni. Vorremmo che questi artisti avessero successo in America - ha detto Valenti - sono i nostri quattro gioielli. Siae e Ministero della cultura ci hanno dato fiducia per stimolare le loro carriere artistiche. Saremo presenti a Los Angeles il 17 che 18 marzo e avremo anche l’occasione per creare un monumento conviviale: un buffet particolare con i prodotti aretini, durante la serata aperta dal console italiano di Los Angeles Raffaella Valentini». Arezzo Wave sbarcherà al MusExpo, la conferenza internazionale di musica, media e tecnologia con sede a Burbank, Los Angeles, e creata nel 2005 dall’ex dj e giornalista dell’industria musicale Sat Bisla capo dell’agenzia di management A&R Worldwide, che ha lanciato tra gli altri Adele, Coldplay, Muse, Katy Perry, Dido. Il festival nato ad Arezzo è pronto a conquistare la California dopo che la Fondazione ha vinto il bando di Ministero e Siae «Per chi crea» con un progetto che porterà l’onda della musica fino in America.