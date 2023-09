Cs Arezzo, il Bilancio dei Centri Estivi

Arezzo, 21 settembre 2023 – L’inizio del nuovo anno scolastico è coinciso con il termine dei centri estivi del Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano. Da giugno alle prime settimane di settembre sono stati tantissimi i bambini che hanno preso parte alle attività estive al “San Domenico Village”, casa del CSI di Arezzo in via del Balilla 11.

A tirare le somme e tracciare un bilancio dei mesi estivi è la Responsabile dell’Area Educativa Vincenza Balsamo: “Quest’anno abbiamo avuto il triplo dei numeri della scorsa edizione dell’estate Csi, chiamata per l’occasione “Estatissima”. Sono molto soddisfatta e onorata. E’ stata davvero una grande estate grazie alle tante adesioni: dai 50 bambini del mese di giugno agli oltre 100 di luglio e agosto, fino ai 40 delle prime settimane di settembre. L’emozione più bella è stata vedere la soddisfazione negli occhi dei genitori; in tanti ormai sono al nostro fianco da diversi anni, e ci seguono in ogni attività educativa che facciamo. Abbiamo avuto una grandissima squadra di educatori che hanno alternato le attività sportive a quelle ludico ricreative, permettendo ai bambini di divertirsi moltissimo. Poi ci sono state le visite guidate presso i musei della città, che ormai ci conoscono e ospitano; tanti laboratori pratici e non è mancata l’attività in piscina al Blue Team. L’Area Educativa si sta sempre più consolidando, e di questo ne sono orgogliosa. Ci stiamo già preparando per la fase invernale, ma non solo: è già attiva la possibilità di iscriversi ai dopo scuola”.