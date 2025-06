Cronisti in classe, in regalo con La Nazione lo speciale di 96 pagine

Firenze, 5 giugno 2025 – Venerdì 6 giugno in edicola verrà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione un inserto speciale di 96 pagine dedicato a Cronisti in classe. Si tratta del lavoro conclusivo dell'edizione 2024-25 alla quale hanno partecipato – nel bacino delle tre testate del nostro gruppo editoriale, ovvero La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – oltre 450 scuole coinvolte, pari a più di mille classi iscritte all’iniziativa per un totale di oltre 25mila studenti di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e provincia de La Spezia.

Il fascicolo contiene il resoconto e le foto delle premiazioni svoltesi in ciascuna città nonché interviste e approfondimenti dedicati ai protagonisti e ai partner che hanno sostenuto questa edizione del Campionato di giornalismo e infine una rassegna di pagine tra le tantissime prodotte dalle classi che hanno partecipato al progetto.

La XXIII edizione del Campionato di Giornalismo ha segnato una ulteriore crescita nel numero complessivo delle scuole partecipanti e delle classi che si sono sfidate a colpi di inchieste. Ma sono anche aumentati di numero gli sponsor e i partner che hanno sostenuto l’iniziativa.