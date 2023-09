Covid, in Toscana vaccini in anticipo: “La campagna d’autunno partirà prima”

Firenze, 18 settembre 2023 – Alcune migliaia di dosi del vaccino aggiornato anti-Covid stanno per arrivare, in forte anticipo, anche in Toscana in vista della campagna di immunizzazione di questo autunno. A confermarlo, a margine di una conferenza stampa a palazzo Strozzi Sacrati, è l'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini.

"È arrivata la comunicazione che un po' di dosi arriveranno in anticipo, nell'ordine di qualche migliaio, devono essere ancora quantificate in modo preciso- dichiara Bezzini ai giornalisti- poco fa ho presieduto la riunione in assessorato per capire come anticipare l'apertura della nuova campagna di vaccinazione anti-Covid, che poi sarà integrata con quella anti-influenzale, a fine mese, massimo ai primi di ottobre". Come noto, ricorda ancora Bezzini, "avevamo ipotizzato di partire come lo scorso anno, in grande stile, il 15 ottobre con tutti i canali di attivazione: in primo luogo i medici di base, i pediatri, le strutture sanitarie, dentro le Rsa, questo arrivo di una quantità di vaccini Covid ci metterà nelle condizioni di almeno per una parte di anticiparla. Stiamo verificando le esatte quantità delle forniture e i giorni esatti in cui arriveranno. Appena questi elementi saranno noti con certezza daremo comunicazione anche delle modalità di anticipo".