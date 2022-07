Covid Umbria 8 luglio: 1814 nuovi casi e cinque decessi

Perugia, 7 luglio 2022 - Dopo due giorni di calo risalgono i ricoverati Covid in Umbria, 225 all'8 luglio, 12 in più rispetto a giovedì 7 luglio, mentre scendono a cinque, da sei, i posti occupati nelle rianimazioni. Emerge dai dati aggiornati della Regione. Tre dei ricoveri in più vengono segnalati in area medica Covid mentre dieci sono negli altri reparti.

Quadro generale: nell'ultimo giorno sono stati accertati 1.814 nuovi casi, 1.093 guariti e cinque morti (sono 1890 i morti dall'inizio della pandemia ad oggi). Salgono ancora gli attualmente positivi, 19.793, 716 in più. Sono stati analizzati 5.653 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 32 per cento, era 33,4 lo stesso giorno della scorsa settimana.

Dati Agenas: in base al monitoraggio, la percentuale di posti letto nei reparti di area medica o non critica), nell'arco di 24 ore, cala in Abruzzo (al 12%), Marche (13%) e Valle d'Aosta (10%) ma cresce in 9 regioni: Basilicata (19%), Calabria (25%), Friuli Venezia Giulia (14%), Liguria (17%), Pa Bolzano (13%), Pa Trento (13%), Puglia (15%), Sicilia (26%) e Veneto (10%). È stabile in 9: Campania (15%), Emilia Romagna (13%), Lazio (11%), Lombardia (11%), Molise (7%), Piemonte (7%), Sardegna (9%), Toscana (12%), Umbria (32%). Restano 3, pertanto, le regioni in cui viene superato il 20%: Calabria (25%), Sicilia (26%) e Umbria (32%).