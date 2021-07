Perugia, 28 luglio 2021 - Più nuovi positivi al Covid emersi, 143 contro i 114 di martedì, e un ulteriore ricoverato in ospedale: 15 in totale, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva: è il quadro che emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione Umbria.

Nessun decesso

i dall'inizio della pandemia mentre i guariti sono 22. Gli attualmente positivi salgono quindi a 1.342, 121 in più di martedì. I tamponi analizzati sono stati 2.214 e 2.580 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,98 per cento (1,73 il giorno precedente e 1,8 lo stesso giorno della scorsa settimana). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 57.959 (+143 rispetto al 27 luglio) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 55.193 (+22 rispetto al 27 luglio)(dato invariato rispetto a ieri).