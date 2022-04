Covid Toscana, il bollettino del 26 aprile: pochi tamponi, tasso di positivi alto

Firenze, 26 aprile 2022 - Il bollettino del Covid in Toscana risente dei giorni di festa: e così anche ieri, giorno della Liberazione, sono stati pochi i tamponi eseguiti rispetto al solito, meno della metà, per la precisione 8.117 rispetto agli oltre ventimila dei giorni pre-fine settimana (e di questi solo 1.513 molecolari, il resto, circa 6.600, test rapidi). Quindi non deve trarre in inganno il numero dei nuovi positivi registrato nelle ultime 24 ore: 1.203, per l'appunto meno della metà dell'andamento della scorsa settimana.

Ma c'è un dato che invece non risente troppo delle festività (in parte sì, ma molto meno): quello del tasso netto di positivi, cioè le prime diagnosi, che oggi sono al 74,8%, il che significa che più di sette persone su dieci fra chi ha fatto ieri il primo tampone è risultato positivo. Segno di una circolazione virale ancora molto alta e di conseguenza mascherina al chiuso e vaccinazione sono parole d'ordine che non si devono ancora abbandonare. Il tasso "lordo" di positività è invece 14,8%.

Sono 301.941 i casi complessivi ad oggi a Firenze (369 in più rispetto a ieri), 74.792 a Prato (68 in più), 87.037 a Pistoia (76 in più), 52.913 a Massa Carrara (46 in più), 113.742 a Lucca (163 in più), 123.551 a Pisa (108 in più), 95.450 a Livorno (93 in più), 99.236 ad Arezzo (110 in più), 75.184 a Siena (91 in più), 57.174 a Grosseto (79 in più).

