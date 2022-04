Covid Toscana, bollettino di oggi 25 aprile: 1.504 contagi

Firenze, 25 aprile 2022 - Covid Toscana, i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore nella regione sono 1.504. Il dato emerge su un totale di 7.809 test effettuati di cui 2.625 tamponi molecolari e 5.184 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 19,26% (67,5% sulle prime diagnosi). Per quanto riguarda la vaccinazione, le dosi somministrate sino ad oggi, 25 aprile, sono 8.875.007. Ieri in Toscana erano stati registrati 3.403 casi. Mentre a livello nazionale, sempre ieri, i casi rilevati erano stati 56.263 con 79 morti.

Leggi anche:

Uso monoclonali anti covid

Intanto cresce l'uso dei monoclonali anti Covid, in calo invece quello degli antivirali che però proprio in questi giorni (a partire dal 21 aprile) possono essere prescritti dai medici di famiglia e ritirati in farmacia. Per vedere cosa accadrà con il nuovo iter prescrittivo servirà qualche giorno ancora ma intanto calano i contagi e la situazione negli ospedali, secondo i dati dell'Agenas, continua a migliorare con una riduzione degli ingressi dei pazienti Covid nei reparti di area non critica, che ora sono occupati al 15%, e con una situazione stabile delle terapie intensive ferme al 4%. I

I grafici infn.it: