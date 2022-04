Covid Toscana, come circola il virus nella regione: ecco i dati dei comuni

Firenze, 11 aprile 2022 – Sono 1.606, su 9.737 test, i nuovi casi Covid in Toscana, su un totale di oltre 3,6 milioni di abitanti, per un tasso medio di incidenza che scende a 44. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione, che come ogni lunedì risente del minor numero di tamponi processati. La provincia con il tasso di nuovi contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della Toscana è Grosseto: è a 62, con 135 casi Covid in più nelle ultime 24 ore. E' invece in provincia di Siena il comune dove il virus circola di più: si tratta di Radicofani, il cui tasso di incidenza balza a quasi 367 a causa di 4 nuovi contagi su un totale di poco più di un migliaio di residenti.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid 19 su un determinato territorio. Ecco, dunque, come il virus circola in Toscana nei dati di lunedì 11 aprile, suddivisi per provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Grosseto 62 (135 nuovi casi)

Siena 57 (149 nuovi casi)

Livorno 56 (185 nuovi casi)

Massa-Carrara 51 (96 nuovi casi)

Pistoia 49 (142 nuovi casi)

Arezzo 40 (134 nuovi casi)

Firenze 40 (390 nuovi casi)

Lucca 38 (402 nuovi casi)

Pisa 37 (155 nuovi casi)

Prato 30 (77 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il tasso di nuovi contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto è quello di Vaglia, nel fiorentino: balza a 115 a causa di 6 casi in più su 5.218 residenti. Tutti gli altri comuni dell'area sono sotto quota 100. Quelli dove il virus circola di più sono San Godenzo, Montale e Reggello, tutti a quota 92, quindi Massa e Cozzile (90), Pescia (88), Gambassi Terme (83), Lamporecchio (81), Larciano (79), Figline e Incisa Valdarno (72), Vaiano (70).

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, il tasso di nuovi contagi giornalieri per centomila abitanti più alto è quello del comune di Portoferraio, sull'Isola d'Elba, a quota 193, con 23 casi Covid in più, seguito da Casale Marittimo, in provincia di Pisa, a 187 e 2 casi in più su poco più di un migliaio di residenti. Hanno un tasso di incidenza superiore a 100 anche Piazza al Serchio (181), Guardistallo (170), nel pisano, e, in provincia di Livorno, Campo nell'Elba (129).

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre a Radicofani, con il suo tasso record toscano di incidenza (367), il virus circola a Campagnatico, borgo medievale della Maremma il cui tasso di incidenza sale nelle ultime 24 ore a 258 a causa di 6 nuovi casi Covid su circa 2.300 residenti. Hanno invece un tasso di incidenza inferiore a 200 ma più alto di 100 i comuni di Castel del Piano (166), Montepulciano (162), Lucignano (144), Arcidosso (116), Monteriggioni (110), Roccalbegna (106) e Monte San Savino (104).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 97 (79 nuovi casi)

Massa 60 (40 nuovi casi)

Livorno 53 (83 nuovi casi)

Pistoia 50 (45 nuovi casi)

Arezzo 47 (46 nuovi casi)

Carrara 44 (27 nuovi casi)

Siena 44 (24 nuovi casi)

Firenze 41 (147 nuovi casi)

Pisa 34 (30 nuovi casi)

Prato 32 (61 nuovi casi)

Lucca 26 (23 nuovi casi)