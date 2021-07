Firenze, 22 luglio 2021 - Continua l'aumento dei contagi Covid in Toscana, una crescita purtroppo molto veloce: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 505 nuovi positivi. Bisogna tornare alla seconda decade di maggio (periodo 10-16 maggio per la precisione) per ritrovare un numero così alto in valore assoluto e soprattutto in percentuale sulle prime diagnosi. Quest'ultimo dato, che non tiene conto dei secondi e successivi tamponi effettuati sulla stessa persona e quindi fornisce un'indicazione molto più realistica della situazione, è praticamente raddoppiato in una settimana, arrivando all'8%. Questo se non si tiene conto dei valori della domenica, giorno particolare perchè vengono fatti molti meno tamponi e più mirati, quindi il dato del lunedì è sempre più alto del solito ma anche deviante rispetto alla media reale.

La conclusione è che il Covid corre: c'è attesa per avere i dati completi, che arriveranno in tarda mattinata, per conoscere la situazione degli ospedali, sia sul fronte dei ricoveri ordinari che delle terapie intensive, vero spartiacque fra una situazione sotto controllo e una preoccupante. Appena disponibile, aggiorneremo questo articolo con il bollettino completo.

Ieri i casi erano stati 306 su 11.451 test, segnando già un aumento superiore di tre volte rispetto a quelli della settimana precedente.

Per la statistica, ricordiamo che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.442 test di cui 7.773 tamponi molecolari e 4.669 test rapidi. Il tasso "lordo" dei nuovi positivi è 4,06% (8,0% sulle prime diagnosi).

Il grafico CovidStat/Infn:



Vaccini last minute

Ieri intanto è ripresa in Toscana la possibilità di prenotare 'last minute' le vaccinazioni contro il Covid-19, quelle da prenotare la sera e fare nell'arco al massimo delle successive ventiquattro ore. In questi primi giorni le dosi a disposizione saranno però più limitate rispetto a quelle utilizzabili dal 26 luglio. Le modalità di prenotazione rimane identica. Si va sul portale prenotavaccino.sanita. toscana.it e dalle 19 alle 23.59 si può eventualmente prenotare la prima dose negli hub gestiti sul territorio dalle Asl. I vaccini anti- Covid disponibili sono quelli di Pfizer e di Moderna e ne possono usufruire tutti i nati fino al 2005, ovvero dai sedicenni in su.