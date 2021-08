Firenze, 17 agosto 2021 - Covid Toscana, sono 396 i nuovi positivi al coronavirus registrati dalla Regione a fronte di 11.226 test, di cui 6.312 tamponi molecolari e 4.914 rapidi. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 6.312 tamponi molecolari e 4.914 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo. Sono invece 4.381 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.274, -0,9% rispetto a ieri.

Età media dei nuovi contagiati

L'età media dei 396 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio nel territorio

Sono 72.941 i casi complessivi ad oggi a Firenze (94 in più rispetto a ieri), 23.986 a Prato (42 in più), 24.543 a Pistoia (47 in più), 14.013 a Massa (5 in più), 27.084 a Lucca (56 in più), 31.326 a Pisa (48 in più), 19.278 a Livorno (38 in più), 24.244 ad Arezzo (35 in più), 14.851 a Siena (14 in più), 10.078 a Grosseto (17 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 188 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 142 nella Nord Ovest, 66 nella Sud est.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 347 (13 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in più).

5 decessi

Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 72,6 anni.

Quattro milioni e mezzo di vaccini somministrati

"Abbiamo superato i quattro milioni e mezzo di vaccini somministrati. Oltre il 75% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose e più di due milioni di persone anche il richiamo", scrive il governatore nella stessa comunicazione.

Giovani e vaccino

"Il camper organizzato da GiovaniSi' con Regione Toscana per promuovere la vaccinazione fra i giovani in spiagge, borghi, citta' toscane sta riscontrando sempre piu' successo. Le nuove generazioni stanno rivelando una sensibilita' alla vaccinazione che li rende protagonisti del futuro". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.