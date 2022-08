Covid Toscana, bollettino nero per i decessi: 14 nell'ultimo giorno. Salgono i ricoveri

Firenze, 2 agosto 2022 - Non sono buoni i dati dell'ultimo bollettino Covid per la Toscana. Ben 14 decessi e un rimbalzo anche di ricoveri i dati peggiori. Buono invece il dato dei guariti che supera quello dei nuovi positivi.

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore (sottostimati perché in molti ricorrono al tampone fai-da-te) sono 3.493 (433 confermati con tampone molecolare e 3.060 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Oggi sono stati eseguiti 1.629 tamponi molecolari e 19.421 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Sono invece 4.603 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 92.400, -1% rispetto a ieri.

Sono 369.638 i casi complessivi ad oggi a Firenze (701 in più rispetto a ieri), 90.538 a Prato (191 in più), 106.067 a Pistoia (254 in più), 66.245 a Massa Carrara (229 in più), 142.556 a Lucca (453 in più), 155.576 a Pisa (453 in più), 120.615 a Livorno (376 in più), 121.479 ad Arezzo (326 in più), 96.415 a Siena (236 in più), 72.900 a Grosseto (274 in più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 706 (29 in più rispetto a ieri, più 4,3%), 26 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 4%).

LEGGI ANCHE:

Purtroppo ci sono ben quattordici decessi da registrare nelle ultime 24 ore: 6 uomini e 8 donne con un'età media di 85,9 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute vivevano nelle province di Firenze(5), Prato (3), Lucca (2), Pisa, Livorno, Arezzo e una fuori Toscana.



Sono 10.439 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.287 a Firenze, 854 a Prato, 935 a Pistoia, 669 a Massa Carrara, 984 a Lucca, 1.173 a Pisa, 785 a Livorno, 665 ad Arezzo, 549 a Siena, 392 a Grosseto, 146 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 4.445; crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.239.745 (92,3% dei casi totali).

L'età media dei 3.493 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

I grafici di Covidstat:

Gli attualmente positivi

In terapia intensiva