Covid Toscana, il bollettino: 4.713 nuovi casi, 74% di positivi sulle prime diagnosi

Articolo : Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune

Firenze, 21 aprile 2022 - Il bolllettino Covid per la Toscana del 21 aprile indica 4.713 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 27.873 test (fra tamponi molecolari - 4.725 - e test rapidi - 23.148). Il tasso di positività è del 16,9%, in linea con il dato di ieri, mentre scende il tasso netto di positivi, anche se resta molto alto: oltre sette prime diagnosi su dieci ieri sono risultate positive, il 73,8%, sempre meglio dell'82,8% di ieri ma comunque un dato molto alto che dimostra come il virus stia circolando anche se, grazie ai vaccini, la situazione degli ospedali è ampiamente sotto controllo.

I vaccini

Si avvicina la soglia dei 9 milioni di vaccini somministrati in Toscana, anche se la campagna per la quarta dose sembra non ingranare la marcia, anche se è rivolta a una platea molto ristretta.

La mappa dei casi provincia per provincia

Sono 298.074 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.260 in più rispetto a ieri), 74.016 a Prato (260 in più), 85.846 a Pistoia (322 in più), 52.107 a Massa Carrara (276 in più), 112.277 a Lucca (568 in più), 122.154 a Pisa (843 in più), 93.803 a Livorno (493 in più), 97.961 ad Arezzo (414 in più), 74.032 a Siena (358 in più), 56.243 a Grosseto (256 in più).