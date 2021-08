Roma, 17 agosto 2021 - Sono 7.162 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.273. Si registrano invece 69 decessi in un giorno, in aumento rispetto alle 54 vittime di ieri.

Effettuati 226.423 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, leggermente meno rispetto ai 238.073 del giorno precedente. Il tasso di positività del 18 agosto sale al 3.1%, in crescita rispetto al 2.2% di ieri.

Sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 128.782 e di questi 3.559 ricoverati con sintomi e 442 in terapia intensiva . Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 124.781.

Sono 997 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia, su 15.038 tamponi effettuati. Con questi numeri l'Isola si conferma ancora la prima per contagi nel nostro Paese, seguita da Lazio (703), Veneto (692), Toscana (675) e Lombardia (671). La Regione Siciliana ha reso noto che 24 dei decessi comunicati oggi sono recuperi dei giorni precedenti.