Cosmetici, massaggi e trattamenti. A San Valentino vince la cura del corpo

Un'estetista al lavoro

Firenze, 14 febbraio 2023 – Un San Valentino tornato finalmente alla vivacità degli anni passati, in tutti i comparti, dalla ristorazione ai viaggi. “È un giorno importante per tutto il commercio e le ricadute già positive, in linea con il Natale e i saldi”, è il riscontro sul campo di Paolo Gori, vicepresidente di Confartigianato Firenze, che registra “una spesa media intorno agli 80 euro” anche perché “San Valentino è una festa trasversale, non ha età”. A trascinare il reparto “alimentare, fiori ma anche moda e gioielli e, finalmente, anche viaggi”.

“È un San Valentino diverso e in un certo senso una festa molto meno consumista”. A dirlo Francesca Di Massimo, responsabile profumi di Confartigianato Firenze, che spiega: “Dopo tanta quotidianità insieme, sappiamo molto di più della persona amata, abbiamo iniziato a vederla nella sua unicità, a cogliere dettagli, desideri e necessità. Da qui la ricerca di un regalo che la persona amata apprezza veramente”. Anche per questo il prezzo “passa in secondo piano quando si sceglie qualcosa di veramente gradito”. Per Di Massimo, uno dei regali più apprezzati quest’anno sono “i cosmetici per la cura del corpo”.

Patrizia Tagliaferro, responsabile estetica di Confartigianato Firenze, registra in questi giorni un “un aumento dei pacchetti per le persone amate, come massaggi e trattamenti viso. La nostra promozione per il San Valentino sta andando molto bene. E non sono solo gli uomini a regalarli ma anche diverse donne che lo hanno regalato al marito”.