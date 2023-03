Cortona, visita degli studenti del master in Turismo sostenibile di Intrecci e Luiss

Arezzo, 30 marzo 2023 – Ricevuti in Comune i partecipanti del master in «Turismo Sostenibile», organizzato dall’Accademia Intrecci e Luiss Business School. Si tratta di un master di primo livello i cui giovani partecipanti sono appassionati di turismo, laureati in diverse discipline e provengono da varie città italiane. Ieri, mercoledì 29 marzo, con la coordinatrice del master Danila Mele, i partecipanti sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Luciano Meoni e dall’assessore alla Cultura Francesco Attesti. I giovani esperti hanno poi visitato la città e in particolare il Maec, grazie alla guida di Paolo Bruschetti e Sergio Angori dell’Accademia Etrusca.

Il master prevede lo svolgimento degli insegnamenti di specializzazione anche attraverso esperienze formative e di vita «full-time e full-immersion» nel campus di Intrecci che si trova nel borgo di Castiglione in Teverina. Le conoscenze e le competenze acquisite potranno essere applicate sul campo, e potranno assicurare una verifica continua e diretta, anche attraverso il coinvolgimento e il confronto con gli attori pubblici e privati presenti sui territori.

«Siamo lieti di questa visita all’insegna della collaborazione fra la nostra città e queste importanti istituzioni culturali - dichiarano il sindaco Meoni e l’assessore Attesti - auspichiamo che questo rapporto possa consolidarsi grazie alla partecipazione progettuale dell’Accademia Etrusca, anche in considerazione dell’approssimarsi della mostra dedicata a Luca Signorelli».