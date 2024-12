Arezzo, 26 dicembre 2024 – Cortona, una Ferrari F8 diventa una navetta stazione-centro storico

La città etrusca e le sue bellezze protagoniste di un episodio di «Cars in Tuscany»

Un esemplare di Ferrari F8 che funge da servizio navetta fra la stazione di Camucia e il centro storico di Cortona, è il soggetto della puntata di «Cars in Tuscany» uscita ieri su YouTube. Il format, realizzato da Nicholas Baldelli Boni, Mattia Vagnetti e Federico Livi, è nato nel 2023 ed incrocia alcuni dei più bei luoghi della nostra regione con le super car più esclusive, senza mai prendersi troppo sul serio.

Nella puntata registrata a Cortona la protagonista è la F8 del Cavallino rampante, la nuova Ferrari è al centro di uno spettacolo degli sbandieratori del Gruppo storico della città di Cortona. Nel video si susseguono immagini dei paesaggi di Cortona, con alcuni passaggi dedicati alle grandi opere d’arte del museo Maec e ai monumenti del centro storico.

Il conducente della Ferrari, il cortonese Nicholas Baldelli Boni, incontra alcuni turisti alla stazione ferroviaria di Camucia e si presta con non poca ironia a fare lo «Shuttle service» utilizzando la berlinetta rosso fiammante. Il format è appositamente costruito per gli anglosassoni ed è rivolto ad un segmento di turismo di alta fascia, nel video c’è anche una scena con il sindaco Luciano Meoni che commenta: «Ringrazio tutto lo staff di ‘Cars in Tuscany’, credo che anche una produzione di questo tipo possa dare un contributo alla promozione turistica di Cortona. È un prodotto fresco, realizzato con cura e ci ha permesso di unire la bellezza del nostro territorio a quella di uno dei simboli del Made in Italy, la Ferrari».

Il video si può vedere nel canale YouTube di Cars in Tuscany https://youtu.be/i1Sha9KWank