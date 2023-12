Cortona, un video per promuovere l’attività del Centro famiglie: nuovo incontro il 16 dicembre

Arezzo, 2 dicembre 2023 – Tutti i genitori della Valdichiana possono rivolgersi al Centro per le famiglie di zona. Per promuovere i servizi di questo sportello, il Comune di Cortona ha realizzato un video in cui le psicologhe descrivono alcune delle opportunità per le famiglie. Il Centro per le famiglie è un servizio che nasce all'interno del progetto "Edu-care" promosso dai comuni della Valdichiana Aretina. Il servizio vuole rispondere ai bisogni e alle istanze delle famiglie del territorio, in stretta connessione con le attività socio-sanitarie delle Case di Comunità. L'obiettivo primario è quello di offrire uno spazio di informazione e di ascolto di facile accesso per le famiglie, con particolare riferimento al tema della genitorialità e del benessere dei figli.

Nel video, diffuso sui canali social attraverso reel Instagram e TikTok e reel Facebook, le psicologhe interpretano alcune delle questioni tipiche dei genitori alle prese con l’educazione dei figli. «Non riesco a farmi rispettare dal mio bambino», «Non riconosco più mio figlio» e poi il ruolo dei nonni, le regole e la separazione: sono questi alcuni dei temi affrontati dalle psicologhe nei 45 secondi del video e che possono essere trattate con i genitori durante gli orari di sportello e anche mediante un primo contatto telefonico.

Lo sportello telefonico per genitori è attivo ogni sabato dalle 10 alle 12 chiamando il 366 9950310, gli incontri possono avvenire, previo appuntamento, il lunedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13. Lo sportello si trova alla Casa della Salute, in via Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino.

Il Centro per le famiglie svolge attività di orientamento e consulenza ai genitori, incontri di confronto su specifiche tematiche o fasce d'età dei figli, ma anche per nonni, oltre che momenti di sensibilizzazione/informazione su diverse tematiche legate al ciclo vitale della famiglia e dei figli. Fra gli strumenti di approccio, il Centro per le famiglie promuove «L’acchiappasogni» una modalità con gruppi narrativi ed esperienziali per figli di coppie separate dai 6 ai 10 anni. I colloqui e le altre attività sono svolte dalle psicoterapeute del Centro Co.Me.Te Cortona - Arezzo.

Sabato 16 dicembre 2023 sono in programma due incontri aperti alla cittadinanza: alle ore 9 «Un adolescente in famiglia» e alle ore 11 «Essere nonni: risorse e responsabilità».