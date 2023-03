Cortona, stop alle truffe e ai raggiri: ecco il vademecum del Comune

cortona

Arezzo, 24 marzo 2023 – L’Amministrazione comunale di Cortona promuove una campagna di sensibilizzazione e formazione contro il fenomeno delle truffe. «Sempre più spesso - dichiara l’assessore alla Sicurezza, Alessandro Storchi - la popolazione è soggetta a questo genere di attività. Sia a casa, sia quando si utilizzano dispositivi come computer e smartphone, le persone possono essere vittime di truffe, raggiri o di attività di vendita ‘borderline’. Per questa ragione abbiamo deciso di realizzare una pubblicazione che intanto rendiamo scaricabile dal sito del Comune e che andremo a distribuire durante una serie di incontri con la popolazione».

Il vademecum «antitruffa» dell’Amministrazione comunale di Cortona contiene alcuni suggerimenti e raccomandazioni formulati dalla Polizia municipale e dall’Arma dei carabinieri per evitare spiacevoli inconvenienti o essere raggirati. Le truffe si verificano con modalità tradizionali, spesso a causa di qualcuno che suona al citofono della nostra abitazione, ma soprattutto attraverso il web. Sempre più persone utilizzano computer e smartphone per effettuare gli acquisti, in questi dispositivi vengono custoditi dati e informazioni sensibili che possono essere carpite da malintenzionati. Per questo una particolare attenzione viene riposta nei sistemi di protezione dei dati e in alcune raccomandazioni da tenere mentre si frequentano i social network. Ad essere più vulnerabili, anche in questo campo, sono le persone anziane che si approcciano alle nuove piattaforme della comunicazione digitale.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale - prosegue Storchi - è quello di creare le condizioni di consapevolezza di rischi vecchi e nuovi che possono correre le persone lasciate sole. Per questa ragione abbiamo in programma la realizzazione di un calendario di incontri per fornire alla popolazione alcuni semplici strumenti di difesa». Il vademecum «antitruffe» del Comune di Cortona si può sfogliare all’indirizzo: https://issuu.com/comunedicortona/docs/pieghevole_truffe_dtl