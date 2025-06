Arezzo, 9 giugno 2025 – Cortona, lavori al parcheggio del Mercato. Scattano i divieti di sosta

L'intervento riguarda l'area di Porta Bifora, dove verrà realizzata la segnaletica orizzontale

Giovedì 12 giugno saranno realizzati i lavori al parcheggio di via del Mercato e dalle prime ore del mattino, fino alla conclusione degli interventi, tutta l'area sarà interessata dal divieto di sosta. La disposizione è contenuta in un'ordinanza della Polizia municipale, adottata per consentire la realizzazione della segnaletica orizzontale nello spazio riqualificato alcuni mesi fa dall'Amministrazione comunale.

I lavori consistono nella verniciatura delle strisce bianche per auto e ciclomotori e delle strisce gialle relative ai posti riservati alle auto con permesso per persone con disabilità. L'area interessata è quella di Porta Bifora che è stata recentemente oggetto di riqualificazione con il rifacimento della pavimentazione.