Cortona, la conferenza di fine mandato della Giunta Meoni

Arezzo, 9 aprile 2024 – Il mandato amministrativo si sta per concludere, dopo 5 anni di governo la giunta comunale ha

illustrato i principali risultati ottenuti attraverso la propria azione. Durante la conferenza stampa di

questa mattina il sindaco Luciano Meoni ha riassunto il lavoro insieme agli assessori Valeria Di

Berardino, Politiche sociali e Pari opportunità; Paolo Rossi, Ambiente, Agricoltura e Attività

produttive; Silvia Spensierati, Trasporti, Istruzione e Sport; Francesco Attesti, Cultura e Turismo.

Il sindaco ha parlato di complessiva riqualificazione del territorio, un’azione portata avanti

attraverso finanziamenti comunali, ma soprattutto grazie alle opportunità del Pnrr. È il caso di

Camucia che vede un piano di rigenerazione per un nuovo disegno urbano, si pensi al

completamento del Parco Petri e alla pedonalizzazione di piazza Sergardi.

In queste settimane si stanno concludendo i cantieri per la riqualificazione di via Lauretana, sempre

a Camucia migliorerà anche la sicurezza idraulica, grazie ai lavori per il nuovo scolmatore idrico. Il

grande centro urbano ha visto anche l’apertura della nuova scuola «Umberto Morra», lì a fianco sta

per nascere il nuovo polo per l’infanzia. In tutto il territorio si parla di circa 8 milioni di

investimenti strategici fra nuove realizzazioni e adeguamenti di plessi scolastici. Interventi anche a

Terontola con l’adeguamento sismico della scuola «Paliotti», l’ampliamento del nido comunale e

una particolare attenzione alla ripulitura del Rio Cese, per alzare il livello di sicurezza idraulica.

Risultati ottenuti grazie a sinergie con altri enti, come fatto anche per la Reglia dei Mulini di

Camucia. Per riassumere al meglio le opere completate e quelle avviate, è stata realizzata una

mappa dinamica https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?

mid=1DL_Pevl1z63EfMjOimoPnA2pwkdbZDc&usp=sharing

Cortona ha bisogno di maggiori investimenti per equilibrare le presenze turistiche e tornare ad

essere attrattiva anche per chi vuole viverci. Da qui le scelte strategiche per la riqualificazione dei

parcheggi e per il decoro del centro storico, dove è proseguita la progettazione per la copertura

delle scale mobili, il rifacimento della salita Lucarini e sono in partenza i lavori per la nuova

illuminazione del viale del Mercato e Santa Maria Nuova.

In questo mandato c’è stato un rafforzamento delle manutenzioni a beneficio di tutto il territorio,

con maggiori risorse impiegate, nuovi mezzi e nuova pianificazione d’intervento. E ancora, nuove

infrastrutture per la sicurezza stradale: le rotatorie di via dei Mori a Camucia e a Terontola, il

marciapiede di Tavarnelle, la messa in sicurezza di incroci come a Pietraia, connessa all’estensione

dei servizi pubblici (acquedotto e metano). Mercatale e la Val di Pierle stanno beneficiando di

questi risultati con la nuova sala Polivalente e i lavori di riqualificazione dei giardini.

Importanti anche le azioni per la sicurezza con maggiore proiezione esterna degli agenti di

Polizia municipale, la turnazione di notte e l’ausilio di più strumenti di videosorveglianza. Da non

dimenticare anche l’opera di sensibilizzazione svolta per contrastare il fenomeno delle truffe con

incontri nelle frazioni e il vademecum per i cittadini.

Comunicato stampa

Sul fronte delle politiche sanitarie, il Comune è stato in grado di lavorare fianco a fianco con le

autorità e il mondo del volontariato contro la pandemia da Covid19, con azioni di sostegno nei

confronti dei più fragili. L’ospedale di Fratta è stato al servizio della causa con la conversione in

«cure intermedie» e superata l’emergenza ha visto la ripartenza della Chirurgia e dell’Ortopedia

con nuove e brillanti professionalità. Tuttavia, le autorità nazionali e regionali devono risolvere

problemi strutturali del comparto, la difficoltà nel reperimento di personale soprattutto nei reparti

critici: pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale.

Dal periodo Covid19 è partito anche il resoconto delle politiche sociali dell’assessore Valeria Di

Berardino. Grazie ad un lavoro di squadra con il terzo settore, anche nel sociale Cortona è stata in

grado di portare avanti progetti significativi: dal settore infantile all’assistenza per non

autosufficienti, fino a iniziative rivolte all’integrazione e all’autonomia mediante il lavoro e

l’agricoltura. Ne sono un esempio il progetto di agricoltura sociale, ma anche i centri estivi studiati

per ragazzi speciali «Summerlab», realizzati grazie ad un mix fra pubblico e privato. Cortona è stata

capofila di vallata per la gestione del Pnrr per il sociale che ha permesso di aprire nuovi servizi in

tutta la Valdichiana e anche per il centro antiviolenza. Grazie alla collaborazione con la Provincia e

con l’associazione Pronto Donna, sono stati potenziati i servizi per la prevenzione e per la difesa

delle donne dal fenomeno della violenza di genere.

Un grande sforzo è stato fatto per la promozione dei prodotti enogastronomici di qualità: olio, vino,

aglione e chianina, con il rilancio della Mostra del Vitellone, ora nella nuova sede di Fratticciola.

Numerose le attività di valorizzazione dedicate ai produttori di olio, fino all’ingresso nella Rete

delle Città dell’Olio. Riguardo l’Aglione della Valdichiana, Cortona è stata sede degli stati generali

dei produttori e trasformatori e attende il via libero alla denominazione d’origine protetta.

Nonostante un quadro non semplice per gli allevatori, il Comune ha continuato a valorizzare la

Chianina e a sostenere il festival che la unisce all’altra eccellenza, il vino Syrah. Sempre l’assessore

Paolo Rossi, ha sottolineato l’attenzione per l’Ambiente con il raggiungimento del 65% di raccolta

differenziata, una migliore gestione del «porta a porta», l’introduzione delle aperture domenicali del

centro di raccolta di Biricocco e un miglior decoro grazie ai nuovi cestini e alle mascherature per i

raccoglitori dell’organico in centro storico. Importante anche il lavoro di concertazione con le

categorie produttive per il rilascio di 4 nuove licenze taxi. Un’azione che ha lo scopo di migliorare

la mobilità dal centro verso i principali punti di interesse per cittadini e turisti: stazioni ferroviarie,

ospedale e centri sanitari.

Il tema dei Trasporti è stato quindi sviluppato dall’assessore Silvia Spensierati che ha ricordato

come Terontola mantenga la sua vocazione strategica come nodo dei trasporti grazie anche alla

fermata del treno Av Perugia Torino, un altro risultato importante che ha riportato Cortona fra i nodi

nazionali dell’alta velocità. Con le Ferrovie la nostra città ha aumentato le relazioni, basti vedere le

campagne per la promozione del territorio e l’accordo per trasporti intermodali (treno+bus). La

decisione di scegliere Creti-Farneta come sito per la realizzazione della stazione Medioetruria

Comunicato stampa

conferma ulteriormente il buon lavoro fatto insieme a tutti gli attori coinvolti. Riguardo le politiche

per l’Istruzione c’è da rimarcare l’importanza del lavoro nell’ambito dei 75 anni della Costituzione

Italiana e un risultato non scontato riguardo l’autonomia delle dirigenze scolastiche. Nonostante il

dimensionamento imposto dal Governo nazionale, Cortona mantiene le quattro dirigenze e

mantiene anche la prima classe nel centro storico. Oltre a questo, il Comune ha potenziato i servizi

per l’infanzia con l’ampliamento del nido di Terontola e con nuovi servizi aggiuntivi che

arricchiscono l’offerta per le famiglie, anche riguardo i centri estivi. Rivitalizzato anche il settore

sportivo con un bando di sostegno per le associazioni che tiene conto di parametri meritocratici e

con la realizzazione di eventi come «Sport sotto le stelle» che uniscono i giovani alla valorizzazione

del commercio e delle attività locali o come il recente «Cortona e le sue stelle».

Cortona in questi cinque anni è stata capace di scrivere alcune pagine memorabili della

progettazione culturale. È stato l’assessore Francesco Attesti a ripercorrere le attività svolte, basti

pensare alla triade di celebrazioni partite con Gino Severini, e la nuova sezione a lui dedicata al

Maec, alla mostra dedicata a Pietro Berrettini, fino all’evento per i 500 anni di Luca Signorelli. A

fianco di questo c’è una programmazione di interventi che prosegue a beneficio del Parco

archeologico del Sodo, ma anche del Maec dove è stato aperto il nuovo allestimento della

Collezione Egizia. I risultati stanno dando ragione alla programmazione culturale, l’Ambito della

Valdichiana aretina è quello che ha reagito meglio alla battuta d’arresto del Covid19 (+24%) anche

grazie ad una promozione sempre più efficace. Importante il ruolo dei grandi festival, da Cortona on

the Move al rilancio di Cortonantiquaria, senza dimenticare una cruciale opera di investimento sulla

musica e sui giovani, grazie all’impulso per la nascita della Cor Orchestra, gruppo composto da

artisti locali e alla valorizzazione della scuola di musica comunale.

Da ricordare anche i risultati per il canile di Ossaia, in collaborazione ai comuni della Valdichiana

aretina e senese, beneficiario di due interventi (riqualificazione e ampliamento). Insieme al Comune

è stato fondamentale il lavoro della società Cortona Sviluppo che ha incrementato le attività con

tutti gli indicatori positivi, generando nuove progettualità, basti pensare al Festival Comics.

Fondamentali anche le azioni per rilanciare il mattatoio comunale che svolge più servizi, andando

ad ampliare il proprio raggio d’azione. Altre progettualità sono andate a beneficio della Protezione

civile, grazie alla maxi esercitazione del 2022. Altra novità è quella della valorizzazione del

territorio con il progetto «Cortona città Francescana» che vede numerosi attori coinvolti, dalle

istituzioni religiose, alla scuola, dal mondo della cultura a quello per un turismo lento.

Infine, il Comune di Cortona ha migliorato i propri servizi al cittadino grazie a nuove funzionalità

degli sportelli decentrati Dec e ad azioni di miglioramento della comunicazione istituzionale

mediante strumenti tradizionali, al rinnovamento del sito web, fino alle moderne applicazioni su

dispositivi digitali.