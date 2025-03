Arezzo, 28 marzo 2025 – Cortona, il sindaco Luciano Meoni plaude al finanziamento delle opere per la diga di Cerventosa

«Progetto che finalmente si sblocca», dichiara il primo cittadino che ringrazia per l’impegno profuso il Ministero e gli attori politici

Il sindaco Luciano Meoni esprime soddisfazione per l’annuncio dello sblocco di risorse in favore delle opere necessarie alla riattivazione della diga di Cerventosa. «È dal 2015 che Cortona attende risposte per la riattivazione dell’invaso - dichiara il primo cittadino - apprendiamo che finalmente il Ministero delle Infrastrutture ha destinato le risorse necessarie nel Piano nazionale di messa in sicurezza. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini e la parlamentare Tiziana Nisini per l’impegno profuso, impegno che ha dato un’accelerazione all’istanza. La diga di Cerventosa necessita di un intervento che ne rafforzi le caratteristiche antisismiche, già nel 2019, grazie alla collaborazione del gestore idrico Nuove Acque, avevamo avuto l’ok alla valutazione d’impatto ambientale necessaria alle opere per incrementare la sicurezza dell’invaso. Il ritorno in funzione della diga di Cerventosa permetterà di aumentare la capacità di risposta in caso di crisi idriche, oltre che per il fabbisogno civile, anche per quello agricolo».