Arezzo, 20 giugno 2025 – Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Gino Massetti

Era l’unico sopravvissuto all’eccidio di Falzano del 1944, aveva 96 anni

L’Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Gino Massetti. Massetti era l’unico sopravvissuto alla strage di Falzano. Subito dopo la Liberazione si era arruolato nell’Arma dei carabinieri, aveva prestato servizio in varie zone d’Italia, fino al grado di maresciallo. Nel giugno del 1944, quando i soldati della Wermacht lo rinchiusero in una casa insieme ad altre 10 persone e poi fecero esplodere la struttura, aveva 15 anni. Massetti riuscì a salvarsi in modo fortunoso e da allora divenne testimone di quei terribili fatti.

«Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Gino Massetti - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - vogliamo ricordare il suo impegno militare e civile che gli è valso la Medaglia d’oro dell’Arma e la nomina di Cavaliere della Repubblica. A lui tutta la nostra comunità deve tanto anche come memoria storica e testimone del processo sulla strage di Falzano». La scomparsa di Massetti (96 anni) arriva a pochi giorni dalla commemorazione dell’eccidio che viene celebrata a Falzano ogni ultima domenica di giugno.