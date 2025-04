Arezzo, 3 aprile 2025 – Cortona, il Circolo culturale Gino Severini ha presentato il suo Almanacco

Celebrati i vent’anni di attività dell’associazione che promuove pittori, scultori, mosaicisti e fotografi

Presentato l'Almanacco Circolo Severini, questo 3 aprile nella sala del Consiglio comunale di Cortona è stata illustrata la raccolta pensata e realizzata come atto documentale per la ricorrenza dei 20 anni di attività del Circolo culturale «Gino Severini» di Cortona. Si tratta di un volume di oltre 200 pagine, comprensivo di articoli di giornale sulle varie iniziative dell'associazione: il tutto arricchito da immagini e documenti.

«Non è stato un lavoro da poco - dichiara la presidente del Circolo e autrice della pubblicazione, Lilly Magi - è iniziato molti anni fa con la conservazione di tutto il materiale. C'è stata la scelta, la catalogazione e ovviamente la stampa». Insieme a Magi erano presenti le autorità cittadine con il sindaco Luciano Meoni, l’assessore alla Cultura Francesco Attesti, la presidente del Consiglio comunale Isolina Forconi, le relatrici fra cui la scrittrice Giuliana Bianchi Caleri, la giornalista Isabella Bietolini insieme ai consiglieri comunali e agli studenti dell’istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli» di Cortona con indirizzo artistico.

Attraverso le pagine dell'Almanacco è possibile ricostruire la storia del Circolo Severini: «Una storia iniziata d’intesa fra quattro o cinque amici interessati all’arte - ricorda Magi - che constatando l'assenza di un organismo che si occupasse di questo spaccato culturale, decisero di unire le forze per creare un'associazione, dove gli amanti della pittura, della scultura, del mosaico ed anche della fotografia, si potessero ritrovare e, allo stesso tempo, dare voce a quanti ancora non ne avevano avuto modo. Una Cortona definita da tutti come città d'arte, per noi era impensabile lasciarla priva di un punto di incontro per artisti noti e meno noti. Gli inizi non furono facili, non trovammo appoggi sicuri, ma ottenemmo il consenso del pubblico e di tanti che si esprimevano attraverso le arti visive».

La prima attività è stata la Mostra internazionale arti visive «Omaggio a Gino Severini-Premio Città di Cortona», con oltre cento le richieste di partecipazione, si arrivò quindi al coinvolgimento di Romana Severini, figlia del grande artista cortonese. Da oltre dieci anni è stato aperto, grazie al Comune di Cortona, lo spazio espositivo «La saletta», nel loggiato del Teatro Signorelli.

«Ringraziamo tutti coloro che animano il Circolo Gino Severini a partire dalla presidente - dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - auguriamo a questa realtà di poter proseguire l’opera di valorizzazione di pittori, scultori, mosaicisti e fotografi, celebrando la figura del nostro grande artista, Gino Severini».

La pubblicazione è stata realizzata dal Circolo culturale Gino Severini con il patrocinio del Comune di Cortona, del Consiglio regionale della Toscana e il contributo della Banca Popolare di Cortona.