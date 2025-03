Arezzo, 18 marzo 2025 – Cortona, 70^ edizione della Mostra dei bovini di razza Chianina

Presentato il programma dell’appuntamento che si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo a Fratticciola

È un’edizione rotonda quella che ci si appresta a celebrare a Fratticciola. La località cortonese della Valdichiana è pronta per ospitare la 70^ edizione della Mostra dei bovini di razza chianina. Sabato 22 e domenica 23 marzo al Museo della Civiltà contadina di Fratticciola si terrà la due giorni dedicata al «Gigante bianco». Fra le conferme ci sono il mercato del vitellone da carne e il concorso della vitelle da carne pregiata, la fiera agroalimentare e la mostra mercato delle attrezzature agricole e prodotti del territorio. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale di Cortona, con la collaborazione di Cortona Sviluppo e dell’associazione Carro Agricolo, con il sostegno della Banca Popolare di Cortona, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e la partecipazione del Consorzio Vini Doc Cortona, dell’associazione Frantoiani cortonesi, dell’associazione regionale Allevatori della Toscana, del Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell’Appennino centrale, dall’organizzazione nazionale Assaggiatori di formaggi, oltre che dell’Istituto di istruzione superiore «Angelo Vegni» delle Capezzine.

Non mancano «show cooking» e degustazioni, spettacoli e momenti per i più piccoli, oltre alla Fiera agroalimentare e alla Mostra mercato di attrezzature agricole e prodotti del territorio che saranno attive nei due giorni. Durante tutta la durata della manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico curato dall’Associazione “Il Carro” di Fratticciola. Le lezioni di gastronomia e di zootecnica e scienza dell’alimentazione saranno a cura dall’Istituto «Angelo Vegni» con gli studenti degli indirizzi «Tecnico Agrario», «Professionale Agrario» e «Professionale Alberghiero». Non solo Chianina, ma anche degustazioni di olio cortonese dell’associazione Frantoi e olivicoltori di Cortona. La Mostra dei bovini di razza Chianina è un momento di valorizzazione anche del vino, grazie alla partecipazione del Consorzio Cortona Doc e del formaggio, grazie ad Onaf.

L’esposizione delle chianine partirà sabato e durerà fino a domenica, grazie alla presenza di 10 allevatori: Giordano e Antonio Bennati, Alessandra Casini, Angiolo Farina, Livietta Giannini, Fernando Guerrini di G. Alberto, Mauro Guerrini, L'Oleandro di Marco Sciarri, Enzo Pagoni, Giovanni Porcelli, Fernado Sciarri di Tognalini e Soc. Agr. Valentini.

IL PROGRAMMA DI SABATO

L’apertura della manifestazione è fissata alle ore 9 di sabato 22 marzo. Alle ore 10, alla presenza della autorità e degli organizzatori, si terrà il taglio del nastro e la benedizione degli animali.

La proclamazione dei vincitori del concorso dedicato ai bovini si terrà sabato mattina alle 12,30, dopo la valutazione della giuria e la lezione degli studenti sul tema della valutazione morfo-funzionale della Chianina. Alle ore 15 un momento dedicato ai formaggi, con degustazioni guidate promosse da Onaf. Fra le novità c’è quella del coinvolgimento delle scuole, grazie al concorso «Matite e pennarelli per la storia del vitellone». Le scuole di primo grado hanno risposto inviando centinaia di illustrazioni dedicate al tema dell’evento. Le premiazioni avverranno alle 15,00, seguirà l’esibizione della band “Prime note” dell’istituto comprensivo Cortona 1, in collaborazione con la Filarmonica Cortonese. Nel pomeriggio sono in programma la passeggiata storica con i buoi da lavoro, dimostrazioni ed esibizioni con animali della tradizione contadina, oltre alla sfilata con mezzi agricoli del Gruppo Trattoristi d’epoca cortonesi.

Alle 16,30 si tiene «T’amo Vitellone Bianco in cucina: ma come farlo in maniera corretta?» a cura del Consorzio tutela Vitellone bianco dell’Appennino centrale Igp. La prima giornata si conclude con la cena a base dei tagli poveri di Vitellone Chianino, organizzata dall'Associazione «Il Carro».

IL PROGRAMMA DI DOMENICA

Domenica 23 marzo la giornata si apre con due momenti sportivi: la passeggiata ecologica gruppo trekking Camucia e il raduno del gruppo ciclistico Val di Loreto «La Cortonese», non mancano dimostrazioni ed esibizioni con animali della nostra tradizione contadina, la sfilata con mezzi agricoli d’epoca, la dimostrazione «Come ti cucino la Chianina» con Ilaria Salvadori e, in conclusione della mattinata, la premiazione del concorso dei bovini.

Nel pomeriggio le attività ripartono alle ore 15 con l’esibizione del gruppo folkloristico Il cilindro, l’apertura dello spazio giochi d’epoca per bambini, le dimostrazioni di «agility dog» e con gli animali della tradizione contadina. Alle 16 si tiene la seconda edizione di «T’amo Vitellone Bianco in cucina: ma come farlo in maniera corretta?» a cura del Consorzio tutela Vitellone bianco dell’Appennino centrale Igp. Per gli amanti delle rievocazioni storiche si terrà «Dal bovino alla meccanizzazione», una sessione di aratura con buoi e con trattori d’epoca. Alle 18 la manifestazione prevede il «Red carpet degli animali della fattoria».