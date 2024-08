Corso di laurea magistrale in inglese “Dentistry and Dental Prosthodontics”, pubblicato il bando per l’iscrizione alla prova di ammissione

Arezzo, 21 agosto 2024 – Pubblicato il bando per iscriversi alla prova di ammissione per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Dentistry and Dental Prosthodontics (Odontoiatria e protesi dentaria in inglese), dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2024-2025.

Sono 23 i posti per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e sono 12 i posti per i cittadini non comunitari residenti all’estero. Per l’ammissione alla prova è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o il titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.

Il bando sarà aperto dal 2 settembre al 12 settembre, ore 15; sarà possibile presentare domanda unicamente in modalità online sul portale ministeriale Universitaly (www.universitaly.it) secondo le istruzioni indicate nel bando, ed effettuare il pagamento del contributo entro la stessa data.

Successivamente, nella sezione del portale dedicata, verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione, che si terrà il 17 settembre a Siena.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e sul sostenimento della prova di ammissione sono consultabili online: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/dentistry-and-dental-prosthodontics.