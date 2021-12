Firenze, 23 dicembre 2021 - Sono 2780 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore tra la mattina del 22 e quella del 23 dicembre 2021. I dati sono stati diffusi come di consueto tramite i social network del presidente della Regione Eugenio Giani. In questi giorni si assiste anche in Toscana, come nel resto d'Italia, a una brusca impennata dei casi. Solo nella giornata di mercoledì 22 dicembre i nuovi casi erano stati 2038. Per il secondo giorno di seguito dunque i casi vanno oltre i duemila.

Oltre 50mila test

Alto il numero di tamponi: in tutto nelle ultime 24 ore sono stati svolti 52.779 test di cui 18.059 tamponi molecolari e 34.720 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,27% (18,2% sulle prime diagnosi).

Covid, padre e figlia muoiono a un'ora di distanza - Toscana, le province dove il virus corre di più - Giani: "Toscana saldamente bianca" - Omicron in Toscana viaggia veloce

Aumentano i ricoveri

I ricoverati sono 453 (16 in più rispetto a ieri), di cui 66 in terapia intensiva (2 in più).

Alto il tasso di positività: oltre il 18%

Oggi sono stati eseguiti 18.059 tamponi molecolari e 34.720 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 15.306 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,2% è risultato positivo.

Solo a Firenze e provincia 846 casi

Sono molte le province che toccano numeri record di contagi nelle ultime 24 ore. Firenze ad esempio sfiora i 900 casi attestandosi a 846, mentre si segnalano i 286 casi della provincia di Lucca, i 206 di Livorno e i 299 di Siena.

A Livorno e provincia i casi sono oltre 200

Variante omicron

Responsabile dell'innalzamento dei contagi è la variante omicron. Sicuramente molto più contagiosa della delta, anche se forse non così letale, come spiegano gli esperti. In Toscana attualmente la variante omicron si attesta già intorno al 20% dei casi e sembra destinata a soppiantare delta in poco tempo.

Oltre 300 nuovi contagiati tra i bambini

Sono 360 i bambini tra 0 e 11 anni contagiati nelle ultime 24 ore. Un numero altissimo, un record per una singola giornata. Già nelle scorse settimane era emerso come i bambini in età da elementari, per i quali le vaccinazioni sono iniziate da pochi giorni, fossero particolarmente sotto attacco del virus.

Cinque morti

Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 4 uomini e una donna con un'età media di 82,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Arezzo, 2 a Grosseto.

Province sotto la lente

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 15-21 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un netto aumento di nuovi casi (177.257 vs 124.568, pari a +42,3%) e decessi (882 vs 663, pari a +33%, di cui 45 riferiti a periodi precedenti). In 54 province l'incidenza supera i 250 casi per 100mila abitanti: in Toscana superano il limite Livorno (con 291 casi) ma anche Grosseto (264). Oltre a Pistoia, con 280 casi settimanali ogni centomila abitanti. Arezzo invece è a quota 254.

Migliaia in isolamento

Complessivamente, 21.212 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.113 in più rispetto a ieri, più 11,1%).

Sono 42.076 (1.159 in più rispetto a ieri, più 2,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 17.051, Nord Ovest 14.082, Sud Est 10.94).

Feste pubbliche annullate

Diverse le feste di Capodanno in piazza che sono state annullate. Si annuncia un periodo di festività ancora con l'incubo del coronavirus. Tra le feste annullate, anche quelle del Capodanno diffuso di Firenze, in cui il Comune già prima di questa nuova emergenza aveva deciso di organizzare piccoli eventi in più piazze per evitare maxi assembramenti. Poi la decisione di annullare tutto.