Firenze, 22 dicembre 2021 - "C'è un aumento forte dei contagi, stamattina ho visto il dato di 2mila nuovi casi e mi sono preoccupato, ma le nuove ospedalizzazioni sono 12 e tre i ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo una situazione che ci consente di essere in zona bianca sia a Natale che a Capodanno. La Toscana sta saldamente in zona bianca".

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenendo oggi in consiglio regionale. "Sarebbe da irresponsabili, però, non rendersi conto che dobbiamo attuare politiche per tenere sotto controllo il virus", ha aggiunto Giani. "Ora arriviamo a Natale ma poi spero che i contatti tra le persone si possano diradare per evitare i contagi. Ritengo siano giusti - ha concluso Giani - i provvedimenti dei sindaci che evitano assembramenti in piazza"