Firenze, 22 dicembre 2021 - Un monitoraggio attento del covid, un monitoraggio necessario visto l'incremento repentino dei casi, arrivati nella giornata di mercoledì 22 dicembre oltre i 2mila, un numero mai toccato in questo 2021. Ecco la situazione delle province più colpite nella giornata del 22 dicembre, giorno appunto del record negativo in Toscana.

Sono 594 i casi registrati a Firenze nella giornata del 22 dicembre. Un incremento che va ovviamente rapportato a una popolazione dai numeri più alti rispetto alle altre province. Si tratta di un numero comunque importante. Per quanto riguarda Firenze città, nelle ultime 24 ore i casi registrati sono stati 256. Sono diversi i comuni fino a 20mila abitanti con un numero di contagi a doppia cifra in questa giornata. Pelago (7mila abitanti) ne conta 11 mentre Signa (18mila) ne tocca 21. Sono 16 invece i casi a Calenzano (18mila abitanti). Un contagio a Palazzuolo sul Senio, Alto Mugello, che nei giorni scorsi aveva visto un grosso rialzo dei casi.

E' Rosignano Marittimo il comune sotto la lente. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 31, che equivale al numero di nuovi positivi che nel territorio rosignanese si erano riscontrati lunedì. Alto il numero dei casi a Livorno, sono 93 in un giorno. A Collesalvetti invece i casi sono 16. Sei invece i positivi registrati a Piombino.

Sono 130 i casi registrati in un giorno in provincia di Grosseto. Nel capoluogo sono 47 i nuovi positivi, dato in rialzo rispetto a lunedì e martedì, quando rispettivamente c'erano stati 43 e 28 casi. Sono 15 i casi registrati nelle ultime 24 ore a Orbetello mentre ci sono sei casi a testa in due paesi sotto i tremila abitanti come Cinigiano e Civitella Paganico. Sono 24 i nuovi casi di bambini tra gli 0 e 11 anni.

Vanno ben sopra i 200 i positivi giornalieri in provincia di Arezzo, con ben 32 casi nei bambini tra gli 0 e gli 11 anni. A Castiglion Fiorentino, dove gli abitanti sono 13mila, sono 20 i casi. Per quanto riguarda i positivi di Arezzo città sono 82, a fronte di una popolazione di 97mila abitanti.

Anche la provincia di Lucca va sopra i 200 casi in un giorno. Qui l'età più colpita è tra i 30 e i 49 anni con 58 nuovi casi. Sono 15 invece i bambini tra gli 0 e gli 11 anni contagiati. Alto il numero dei contagiati a Lucca città, sono 75 nell'ultimo giorno. Elevato il numero dei casi anche a Capannori, con 34 positivi.