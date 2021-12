Firenze, 22 dicembre 2021 - Record di casi di coronavirus in Toscana. In questo mercoledì 22 dicembre si è superata la soglia psicologica dei duemila casi. Una situazione che adesso, con le feste di Natale che incombono e le tante occasioni di socialità, viene monitorata con grande attenzione dalle autorità.

Omicron è già al 20% in Toscana

Anche in vista di possibili restrizioni nazionali, che il Governo eventualmente deciderà nella giornata di giovedì 23 dicembre. "Oggi i nuovi positivi tornano sopra i 2 mila casi, è il momento di essere responsabili e non abbassare la guardia", dice il presidente Giani nel consueto aggiornamento attraverso i social.

I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono per la precisione 2.038 su 43.963 test di cui 16.022 tamponi molecolari e 27.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (15,7% sulle prime diagnosi)". Quest'ultimo dato (quello delle prime diagnosi) è il tasso di positività, un riferimento importante per capire l'evolversi della situazione. Ieri, martedì 21, era a 11,3%.

Era dal 20 novembre 2020 che il nuomero dei nuovo positivi in Toscana non superava quota 2000.

Giani parla anche dalla campagna vaccinale: "In Toscana abbiamo somministrato 6.934.096 vaccini, 3 milioni e 108 mila persone vaccinate con prima dose pari al 84,7% di tutta la popolazione. Sono 2.200 i toscani che hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino, 1.670 hanno prenotato la prima dose e 22.162 la terza. Abbiamo superato oggi il milione di terze dosi somministrate, siamo la prima regione anche per le dosi booster. Nell’ultima settimana sono più di 6 mila i vaccini somministrati ai bambini dai 5 agli 11 anni".

