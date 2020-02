Firenze, 23 febbraio 2020 - Una delle conseguenze della psicosi da coronavirus è nei supermercati: anche in Toscana sono stati svuotati dai clienti gli scaffali dei disinfettanti, della varechina, dei saponi anti-batterici per le mani. Scaffali vuoti, che saranno prontamente riforniti, all'Esselunga del Gignoro a Firenze, uno dei supermercati più grandi della zona di Firenze Sud, e all'Esselunga del centro commerciale Pratilia, a Prato. I disinfettanti per le mani sono un prezioso alleato contro il coronavirus, come indicano le autorità. Lavarsi frequentemente le mani è una buona barriera per il diffondersi del virus. Scaffali vuoti anche nei reparti surgelati.

