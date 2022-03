Covid Liguria 22 marzo, 2262 nuovi casi e 5 morti. Rialzo dei ricoveri

Articolo : Covid oggi in Italia: impennata dei contagi. Bollettino del 22 marzo e dati dalle regioni

Genova, 22 marzo 2022 - Tornano sopra i duemila in un giorno i casi di covid in Liguria. Sono 2262 i nuovi positivi registrati nella giornata di martedì 22 marzo. Un rialzo che riguarda tutta Italia (a livello nazionale i nuovi casi sono stati 96.365) e che non risparmia appunto la Liguria.

Un balzo deciso rispetto ai poco più di cinquecento casi che erano stati registrati lunedì, classico giorno in cui i casi scendono per il minor numero di tamponi processati la domenica. Una situazione che viene monitorata costantemente dalle autorità sanitarie.

A Genova il numero più alto di nuovi positivi: sono 1.022. 415 alla Spezia, 377 a Savona, 221 a Imperia e 216 nel Tigullio. 11 non sono riconducibili a residenze in Liguria.

Tamponi

I nuovi casi sono stati registrati a fronte di 16.747 tamponi effettuati di cui 3.490 molecolari e 13.257 antigenici rapidi.

Ricoveri

Aumentano gli ospedalizzati: sono a oggi 259, 16 in più rispetto a ieri. Stabili le intensive, con 8 pazienti ricoverati, due dei quali non vaccinati.

Morti

I decessi sono 5.180, Gli ultimi 5 avvenuti tra il 17 e il 20 marzo: si tratta di tre uomini di età compresa tra 63 e gli 87 anni e due donne di 81 e 86 anni.