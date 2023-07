Cornamuse d'Irlanda in Piazza della Signoria con la Cork Youth Orchestra

Firenze, 8 luglio 2023 - Fondata nel 1958, la Cork Youth Orchestra è la più antica e numerosa orchestra giovanile d'Irlanda. Tra i precedenti solisti figurano Sir James Galway, le star dei musical di Broadway e del West End Colm Wilkinson e Michael McCarthy di “Les Miserables”, i cantanti principali di “Phantom of the Opera”, Sofia Escobar e Mike Sterling, e una serie di altri artisti molto conosciuti. Per la serata fiorentina di oggi alle 21 in Piazza della Signoria, l'Orchestra eseguirà un programma di brani famosi della musica tradizionale irlandese. Ad aprire la perfomance The Brendan Voyage di Liam O'Flynn e Shaun Davey per cornamusa solista, che ricostruisce la traversata atlantica di Saint Brendan verso l'America del VI secolo. Segue The Irish Suite, omaggio alla terra d'origine della maestosa formazione orchestrale, articolata in diversi movimenti musicali e composta interamente da brani tratti dalla tradizione popolare irlandese: The Irish Washerwoman, The Minstrel Boy, The Rakes of Mallow, The Wearing of the Green, The Last Rose of Summer, The Girl I left behind Me, per l'arrangiamento del compositore statunitense Leroy Anderson, degli anni 1947-1949. La Suite passa il testimone ad un altro brano folk, Finnegans Wake, per l'arrangiamento di Archibald James Potter, una delle sue più note partiture nella quale racconta la storia della nascita della famosa ballata di strada di Dublino “Finnegans Wake”, un vivace arrangiamento che racconta la storia di Finnegan, appassionato di whisky, che cade da una scala al lavoro. Mentre è adagiato nella cassa, prima del funerale, nella sua casa scoppia una rissa durante la quale viene rotta una bottiglia di whisky, che si rovescia sul corpo del defunto. Come ci informa Potter, “Essendo stato così unto con il prezioso spirito, il cadavere si alzò, come Lazarus e si rivolse alla compagnia riunita con un linguaggio energico intimando di terminare la rissa!” L'orchestra eseguirà poi Aisling di Declan Townsend, ossia una pietra miliare della musica a Cork da molti decenni. Aisling è stato commissionato proprio dalla Cork Youth Orchestra per celebrarne il 40°anniversario nel 1998. Chiude la serata la composizione orchestrale Danzon n. 2 del messicano Arturo Márquez, realizzata nel 1994 a seguito di una visita del compositore in una sala da ballo a Veracruz. Portato al successo da Gustavo Dudamel con l'Orquesta Sinfónica Simón Bolívar del Venezuela, nel programma del 2007 per il tour americano ed europeo, il brano è molto ricco di passi solistici per flauto e ottavino, oboe, clarinetto, violino, corno, tromba; grazie all'arrangiamento di Oliver Nickel, si è guadagnato un posto importante nella moderna letteratura orchestrale. Ingresso libero e gratuito. Per info: www.florenceyouthfestival.com Caterina Ceccuti