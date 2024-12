Arezzo, 7 dicembre 2024 – Continua “La Grande Festa dell’Olio Nuovo” a Castiglion Fiorentino.

Dopo la due giorni, 16 e 17 novembre, che ha visto la partecipazione di oltre 50 produttori al concorso del “Miglior olio di Castiglion Fiorentino” aggiudicato dall’ Azienda Agricola Giusti Remo e dopo il taglio della Bruschetta lunga 75 metri, per giovedì 12 dicembre a cura dell’ICEC sono state organizzate una serie di iniziative che hanno come filo conduttore l’Olio di Oliva, appunto.

“L’Icec” – spiega la presidente Elisa Canocchi – “ha organizzato questo evento per testimoniare i valori dell’alimentazione, della salute e dell’economia legati al paesaggio e all’olio extravergine di oliva”.

Ecco che giovedì 12 dicembre presso l’Hotel Park a partire dalle ore 18.30, dopo i saluti iniziali della presidente Canocchi e del sindaco Mario Agnelli in veste di Coordinatore Regionale dell’Associazione “Città dell’Olio”, si alterneranno gli amministratori locali, Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi nonché segretario provinciale dell’associazione nazionale “città dell’Olio, e il sindaco di Cortona.

Al termine sono previsti gli interventi dei professori Paolo Giulierini e Pier Luigi Rossi oltre che della Presidente Fidapa, Dottoressa Giulietta Tavanti.

“L’ambiente è un libro aperto dove ogni generazione lascia il suo segno. Il nostro paesaggio si è formato nei secoli ed era un paesaggio agricolo alimentare. Gli olivi piantati nelle colline caratterizzano il nostro ambiente da sempre, i nostri antenati etruschi coltivavano olivi e producevano olio” – continua il presidente dell’ICEC Elisa Canocchi che aggiunge – “Negli ultimi tre secoli gli olivi hanno occupato aree sempre più estese. L’olio ottenuto, con il passare del tempo, ha acquisito un valore economico ed alimentare in Valdichiana. Oggi occorre recuperare il suo valore presso le nuove generazioni e per la salute della popolazione ad ogni età. Per recuperare la memoria e sviluppare ancor più la cultura e l’economia degli olivi e dell’olio extravergine di oliva è stata fondata l’Associazione dei Comuni dell’Olio di cui Castiglion Fiorentino, Cortona, Castiglion Fibocchi fanno parte. Da qui l’idea di realizzare questo evento per testimoniare questi valori: alimentazione, salute ed economia legati al paesaggio e all’olio extravergine di oliva”.

Al termine del convegno si terrà al cena con piatti a base di olio d’oliva EVO dei comuni di Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi e Cortona presso l’Hotel Park.

Prenotazione obbligatoria: 0575 65 81 73.