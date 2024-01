Contenitori per il compostaggio domestico in comodato d'uso gratuito a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 16 gennaio 2024 – Sono arrivati i nuovi contenitori di Sei Toscana per il compostaggio domestico a San Giovanni Valdarno e il Comune ha deciso di fornirli in comodato d'uso gratuito a tutti i cittadini che abbiano un giardino o un'area verde e che ne facciano apposita richiesta.

La compostiera domestica è un contenitore in plastica facile da montare, dotato di un coperchio e aerato. Rispetto a qualche anno fa, produrre compost a casa propria è diventato ancora più semplice. Attraverso un procedimento naturale i rifiuti organici, scarti di cucina (residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di the e caffè, gusci di uova frantumati, avanzi) avanzi, potature dei giardini, inseriti all'interno degli appositi bidoncini si trasformano in terriccio utilizzabile per concimare il terreno. Una buona pratica che si inserisce a pieno titolo nell’ottica di tutela e salvaguardia dell’ambiente attraverso la minore produzione di rifiuti e il riutilizzo di tutto ciò che può essere riciclato.

Chiunque abbia un giardino o un'area verde e sia interessato, può già richiedere l'attrezzatura in comodato d'uso gratuito. Per avere l'appuntamento è possibile rivolgersi al Punto amico del Comune in via Rosai 1 o scrivere una mail a [email protected]. Dovranno essere specificati nome, cognome e targa del veicolo con il quale l'utente andrà a ritirare la compostiera. Anche i cittadini che hanno un bidoncino per il compostaggio rotto possono richiederne uno nuovo in sostituzione di quello non più utilizzabile. Il servizio è rivolto solo alle utenze domestiche e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Il trattamento di questi rifiuti con il composter, oltre a trasformare gli scarti in terriccio fertile per il giardino o per l’orto, permette anche di ottenere il diritto ad un incentivo economico pari al 20% di riduzione sulla quota variabile del tributo comunale sui rifiuti (Tari).

Basta fare domanda attraverso l'apposito modulo che viene fornito al Punto amico o può essere scaricato al link https://www.comunesgv.it/content/uploads/2023/03/01.03-TA.RI_.-Riduzione-per-attivita-di-compostaggio-Utenza-Domestica.pdf