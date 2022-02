Contagi Covid in Liguria: i dati del 18 febbraio. Giù il tasso di positività

Genova, 18 febbraio 2022 - Scendono sotto i 20 mila i positivi totali in Liguria, sono 19433 e calano ancora i ricoveri. Nel dettaglio sono 1.375 i nuovi casi a fronte di 14.136 tamponi, di cui 4.460 molecolari e 9.676 antigenici rapidi.

Il tasso di positività scende sotto il 10% dopo tante settimane e si attesta al 9,72%. I nuovi positivi sono 240 nell'Imperiese, 246 nel Savonese, 154 nel Tigullio, 184 nello Spezzino e 551 nell'area di Genova

Gli ospedalizzati sono 512, 18 in meno di ieri. Di questi 26 sono in terapia intensiva di cui 15 non vaccinati. I guariti sono 2.427. Sei i morti con età compresa tra i 68 e i 91 anni. Il numero dei morti da inizio pandemia è 5.049. Sono 18.909 le persone in isolamento domiciliare, 1.037 in meno rispetto a ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 4.200. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 4809 vaccinazioni: appena 113 le prime dosi, 1085 seconde dosi e 3611 le dosi booster.