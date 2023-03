Confindustria Toscana Sud e Università di Siena lanciano “Uni-verso-Impresa”

confindustria

Arezzo, 21 marzo 2023 – Si chiama “Uni-verso-Impresa” ed è la nuova piattaforma lanciata da Confindustria Toscana Sud e Università di Siena che collegherà direttamente le aziende, i docenti e gli studenti, per favorire sempre più le sinergie tra il mondo dell’istruzione e l’industria.

Qui, le imprese associate a Confindustria Toscana Sud ed i professori del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Siena, potranno creare il proprio profilo e indicare eventuale interesse in attività reciproche. Ad esempio, le aziende potranno segnalare la propria disponibilità a coinvolgere studenti per lo svolgimento della tesi di laurea su temi di interesse aziendale o ad ospitare visite guidate di studenti; mentre i professori potranno manifestare il proprio interesse a collaborare con aziende in attività didattiche/formative presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche o a coinvolgere studenti in progetti aziendali. Infine, gli studenti potranno visionare i profili delle imprese e dei professori e contattarli mediante l'apposito modulo nel caso riscontrino interesse nelle disponibilità esposte.

Estremamente snello il funzionamento della piattaforma, cui le aziende potranno accedere mediante una semplice password, per poi creare il proprio profilo ed entrare in contatto con studenti e professori.

“Questo progetto vuol essere una risposta concreta e pratica al mismatch che troppo frequentemente si verifica tra mondo delle imprese e formazione; vuol essere un ponte di congiunzione per far ben conoscere agli studenti le aziende del territorio e le possibilità di lavoro in esse, dobbiamo colmare queste distanze in modo proficuo e duraturo, Confindustria considera questo aspetto centrale” così commenta la piattaforma Fabrizio Landi Presidente della Delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud.

“Il rapporto con le imprese del territorio è centrale per un dipartimento come il nostro, che ha una consolidata tradizione in termini di ricerca applicata. Un rapporto stretto con il mondo del lavoro è anche un’opportunità per gli studenti dei nostri corsi di studio, che possono entrare subito in contatto con le realtà che li accoglieranno una volta laureati – sintetizza Valerio Vignoli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche –. In quest’ottica, credo che la piattaforma “Uni-verso-Impresa” possa contribuire a rendere più saldi i legami tra il dipartimento e il mondo imprenditoriale, e possa essere uno strumento utile agli studenti per aiutarli a trovare la giusta collocazione lavorativa”.

Sono intervenuti alla presentazione, che si è tenuta oggi presso la sede San Niccolò dell'Università di Siena: il Rettore dell'Università di Siena Roberto Di Pietra; Fabrizio Bernini, Presidente di Confindustria Toscana Sud; Fabrizio Landi, Presidente della delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud; Valerio Vignoli, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche e Gianluca Murgia, professore di Marketing and Innovation Management.

La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo: www.universoimpresa.it.