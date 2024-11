Arezzo, 19 novembre 2024 – Confindustria: l’incontro degli imprenditori con il Direttore di Generale di Federmeccanica in merito alla proposta del CCNL ESG

Si è tenuto presso la sede dell’ azienda Lem Industries l’ incontro tra il Direttore Generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, e le aziende della sezione meccanica di Confindustria Toscana Sud. Il DG ha fatto una panoramica sull’andamento della trattativa di rinnovo del contratto ed ha illustrato la proposta di CCNL ESG presentata da Federmeccanica ed Assistal alle Organizzazioni Sindacali il 10 ottobre scorso.

Sono intervenuti Carlo Locatelli Presidente della Sezione meccanica , Daniele Gualdani titolare della Lem, Antonio Pescosolido Dirigente del Servizio Sindacale di Confindustria Federmeccanica.

“Siamo in una tempesta perfetta, dobbiamo confrontarci con la realtà. Occorre avere una visione, immaginare il futuro ed essere allo stesso tempo pragmatici. Questo e’ l’atteggiamento di Federmeccanica. E’ necessario trovare, sempre e ad ogni livello, la convergenza tra competitivita’ e sostenibilita. La nostra proposta va in questa direzione” commenta il DG Franchi.

Il DG ha poi illustrato agli imprenditori i punti salienti della proposta di Federmeccanica :

Dopo aver ricordato che nel periodo di vigenza del CCNL 2021 il meccanismo di adeguamento retributivo a consuntivo in relazione all’andamento dell’inflazione (indice IPCA NEI) ha determinato un adeguamento dei minimi tabellari pari a 310 euro lordi, ha sottolineato che lo stesso meccanismo, sulla base delle stime ad oggi disponibili, fa prevedere un incremento totale pari a 173,37 euro nel periodo 2025-2028;

·per i dipendenti di tutte le aziende che non hanno premi di risultato o altri elementi economici collettivi, il riconoscimento di 700 euro lordi annui a fronte di un margine operativo lordo su fatturato superiore al 10% e incrementale rispetto all’anno precedente; l’importo sarà di 350 euro lordi in caso di presenza di elementi individuali;

·l’innalzamento dei flexible benefits a 400 euro a regime nel caso in cui gli attuali 200 euro vengano destinati a servizi con valore sociale e ambientale (rette asili nido, acquisto libri scolastici, trasporto pubblico, assistenza anziani);

una copertura assicurativa gratuita per i lavoratori che garantirà una rendita pari a 600 euro mensili lungo tutta la vita in caso di insorgenza di non autosufficienza;

·il cambiamento dell’attuale disciplina degli aumenti periodici di anzianità mediante il riconoscimento del nuovo Elemento di Continuità Professionale e l’aggiunta di un ulteriore biennio rispetto ai cinque scatti oggi esistenti con erogazione ad inizio di ogni biennio;

il miglioramento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti e loro familiari delle fasce più deboli e della previdenza complementare in particolare per neoassunti giovani e donne;

le misure di indirizzo destinate ad incentivare le assunzioni del personale femminile e la presenza di donne nei livelli direttivi;

più sicurezza sul lavoro in tutte le aziende grandi e piccole;

più conciliazione vita lavoro.

Ha proseguito la panoramica Antonio Pescosolido, Dirigente del Servizio Sindacale di Federmeccanica che ha concentrato il suo intervento sulla gestione dei Permessi annui retribuiti, sulla formazione in materia di sicurezza, sul rafforzamento dei canali per i lavoratori per segnalare pericoli sul lavoro, sulla diversita’ ed inclusione in particolare per gli extracomunitari.

Il presidente Carlo Locatelli cosi’ commenta l’ intervento del DG Franchi: “Sono grato al DG Franchi per la sua presenza oggi con i nostri imprenditori. La metalmeccanica e’ una delle costole fondamentali per l’ economia del nostro paese, siamo nuovamente in una fase difficile soprattutto per alcuni settori come la moda e l’ automotive. Concordo con le proposte del DG , ci deve essere uno sforzo coordinato tra tutti le parti in campo per costruire le basi per supportare la competivita’ ed il futuro del lavoro nelle nostre imprese”.