Concorsopoli: "Non c'è associazione per delinquere al Meyer”

Firenze, 7 giugno 2023 – "Non c'è un'associazione per delinquere intorno ai concorsi del Meyer". A ribadire quanto già espresso da un'ordinanza del gip del tribunale di Firenze, è il Riesame a cui aveva fatto ricorso la procura contro alcuni parziali rigetti delle richieste avanzate per tre indagati eccellenti dell'inchiesta sui concorsi per la cattedre al pediatrico e a Careggi.

Tra questi, il dg Alberto Zanobini, a cui è stata confermata la misura interdittiva dei tre mesi, per altro prossima alla scadenza. Il gip Antonio Pezzuti non aveva riconosciuto la sussistenza dell'ipotesi di un'associazione per delinquere fra l'azienda e i vertici universatari e ora il tribunale del Riesame ha confermato questo orientamento. Rigettato il ricorso della procura anche in ordine ad altre due posizioni, quella dei prof Chiara Azzari e Paolo Bonanni, per i quali era stata chiesta una misura interdittiva ma anche in questo caso il Riesame, come in precedenza il gip, ha bocciato la linea dei pm.