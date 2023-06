Concorso infermieri, in 4mila al Centro Affari

Arezzo, 22 giugno 2023 – Su 4.746 candidati che erano stati ammessi al concorso per infermieri, per assunzioni a tempo indeterminato, bandito per tutte le Asl della Toscana, si sono presentati in 3.879 ieri al Centro Fiere e Congressi di Arezzo per la prova scritta e pratica: trentacinque e quindici minuti a disposizione e un tablet su cui svolgerla. In 1919 erano presenti al turno della mattina e in 1.960 nel pomeriggio. Il concorso è stato curato da Estar, l’ente tecnico e di supporto della sanità toscana. L’esito della prova scritta e pratica sarà pubblicato sul sito di Estar, www.estar.toscana.it, entro il 30 giugnoe sempre on line ciascun candidato potrà visionare le sue prove. Entro lo stesso termine saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi agli orali, che si svolgeranno di nuovo al Centro Fiere e Congressi di Arezzo il 5, 6 e 7 luglio 2023. Saranno create più gradatorie per assunzioni tempo indeterminato: una per ogni azienda. Già dall’inizio di giugno comunque sono state messe a disposizione graduatorie temporanee, una selezione per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato, utili in caso di necessità nel periodo estivi.