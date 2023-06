Concorso Estar ad Arezzo: “I 3879 partecipanti costretti a ore di attesa sotto il sole”

Arezzo, 27 giugno 2023 – "Con l'attuale carenza di infermieri e viste le condizioni difficili e le tante domande controverse, riteniamo un grave errore aver bocciato il 61,7% dei candidati''. David Nucci, vicepresidente di Opi Toscana e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia,

stigmatizza così quanto accaduto con il recente concorso

Estar 39/2023/CON, che si è svolto ad Arezzo. I

3879 partecipanti alla prova sono stati infatti costretti

a ore di attesa sotto il sole e al momento si sta valutando la correttezza delle domande sottoposte ai candidati. ''I dati raccolti in questi giorni confermano e, anzi, aggravano

la prima impressione - prosegue Nucci - sia sulle domande

sia sul fatto che la prova della mattina fosse più

attinente di quella pomeridiana. I risultati delle

ammissioni ci creano poi ulteriori perplessità: sono stati infatti 2.048 i non ammessi alla prova pratica su 3.879 e

345 i non ammessi alla prova orale. Su 3879 concorrenti,

insomma, i respinti sono stati 2.393 e gli ammessi

all'orale 1.486. In particolare 1.169 candidati sono

stati respinti la mattina e 1.224 nel pomeriggio. I non ammessi alla prova pratica sono stati il 52,8%, i non ammessi all'orale il 8,9%, il totale del respinti è stato del 61,7%. Davvero un peccato e un errore sprecare un'occasione così importante per selezionare infermieri, scartando tanti professionisti in base a criteri poco pertinenti e discutibili''. Il concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di infermiere (area

dei professionisti della salute e dei funzionari) e

contestuale selezione per soli titoli per assunzioni a

tempo determinato era stato bandito per tutte le Asl

della Toscana.