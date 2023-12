Alluvione, la musica in campo: concertone il 3 gennaio, Mannoia e Pelù tra gli artisti

Firenze, 24 dicembre 2023 – L’alluvione che a novembre ha devastato la Toscana sembra lontana, ma non certo per coloro che l’hanno subita. E fra coloro che non hanno dimenticato la sofferenza della popolazione, c’è quel gruppo di artisti, cantanti e attori che fin dai primi giorni sono scesi al fianco degli alluvionati.

Come promesso il 3 gennaio alle 21 si terrà il concertone dei "Toscana and friends. Ripartiamo", ideato e condotto da Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Piero Pelù, proprio per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni che nella nostra regione sono state colpite dala furia dell’alluvione.

L’evento si svolgerà al Tuscany Hall di Firenze, con uno straordinario parterre di artisti, che si sono messi a disposizione per testimoniare concretamente la loro solidarietà e vicinanza.

Al cast potrebbero aggiungersi altri personaggi, che proprio in questi giorni stanno verificando la loro disponibilità. Ma intanto hanno già detto sì e si esibiranno sul palco, accanto a Mannoia, Massini e Pelù, anche Marco Masini, Irene Grandi, Francesco Gabbani, Paola Turci, Antonio Aiazzi, Bandabardò, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Danilo Rea, Peppe Voltarelli.

«Siamo felici che accanto a noi toscani ci siano tanti colleghi artisti da tutta Italia che si siano resi disponibili a dare il loro contributo a questa serata per stringersi attorno a chi ha subito tanti danni – afferma Marco Masini –. Del resto la sensibilità di un artista è proprio quella di capire gli altri, altrimenti non si riuscirebbe a a scrivere storie in cui gli altri si identificano e a creare la condivisione di un’emozione. Con questo evento speriamo di raccogliere più fondi possibile, con l’intento di tenere acceso un riflettore e continuare a portare un aiuto concreto".

Tutto ciò grazie alla sensibilità di chi salirà sul palco e del numeroso pubblico che ha già acquistato i biglietti. Ancora pochissimi infatti i posti rimasti disponibili.

I biglietti sono di diversi tipi: i numerati vanno da 34,50, 46 e 69 euro. E si possono acquistare su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Info www.tuscanyhall.it