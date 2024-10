Comune, lavori lungo la S.R. 71

Arezzo, 23 ottobre 2024 – Lavori lungo la S.R. 71

Lavori stradali per collegare gli scarichi di alcune frazioni al depuratore di Ponte a Chiani: comporteranno da giovedì 24 ottobre fino a venerdì 15 novembre, in orario 9 – 17, il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la S.R. 71 umbro-casentinese dal chilometro 143+450 al chilometro 143+598. Il tratto risulterà comunque segnalato mentre dovrà essere sempre garantito il transito ai veicoli di soccorso, di emergenza e delle forze dell’ordine.