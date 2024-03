Comune di Arezzo: un triennio di assunzioni e di stabilizzazione del personale

Arezzo, 13 marzo 2024 – Approvato dalla Giunta il piano triennale delle assunzioni 2024-2026, un atto che permette all’ente di dotarsi già per l’anno in corso di 25 nuovi dipendenti che vanno a incrementare la dotazione di personale di uffici e servizi. Ne hanno spiegato i contenuti il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore al personale Giovanna Carlettini.

Si tratta in primis di 9 agenti di polizia municipale, 5 addetti alla manutenzione, 6 amministrativi di cui 4 funzionari e 2 istruttori e 5 tecnici di cui 3 geometri e 2 ingegneri. In questo quadro, vanno inoltre annoverate 2 unità che saranno assunte a tempo determinato all’ufficio elettorale in vista della tornata europea di giugno e 2 tirocini per giovani laureati, con l’amministrazione comunale che traccerà così la strada per la loro prima importante esperienza professionale.

“Proseguiamo con una politica di ammodernamento e implementazione della macchina comunale – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – che dimostra come abbiamo a cuore i nostri obiettivi di mandato e come intendiamo rispondere con tempestività alle richieste di fabbisogno. Penso alla sicurezza e alla manutenzione ma mi preme ricordare come il prossimo orizzonte triennale si ponga in continuità con quanto abbiamo fatto dal 2015, in ogni settore, dal sociale alla scuola, con assistenti ed educatori, dal governo del territorio alle figure amministrative. I nuovi vigili ci aiuteranno a perseguire l’obiettivo del controllo del territorio 24 ore su 24, almeno durante i momenti più critici come il fine settimana, mentre i nuovi tecnici ci daranno una mano nell’attuazione dei progetti del Pnrr”.

“So cosa vuol dire – ha rilevato l’assessore Giovanna Carlettini – perché se attualmente ricopro la carica di assessore, fino a pochi anni fa ero parte di quel personale del Comune che mi sta oggi a cuore. E sono molto felice quando gli ambienti di lavoro si arricchiscono di persone, perché questo significa scambio proficuo, nuova energia e ambienti migliori. Sempre nell’ottica dei servizi da rendere ai cittadini che in questo modo ne beneficiano. Questo piano triennale, condiviso con le organizzazioni sindacali con le quali abbiamo sempre mantenuto una positiva collaborazione, è anche la misura dello sforzo compiuto dall’amministrazione che per il 2025 e il 2026 ha come obiettivo principale quello del consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, oltre a proseguire nelle assunzioni e nel turn over, con la sostituzione del personale cessato dal servizio, l’amministrazione comunale ha previsto la stabilizzazione nel 2025 di 6 unità e nel 2026 di 2 unità già in forza all’ente e che matureranno in tali annualità i tempi utili per il passaggio a un contratto a tempo indeterminato. Unità che hanno già acquisito la ‘conoscenza’ dei meccanismi e delle procedure amministrative e che sono stati adeguatamente formati”.

