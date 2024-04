I 74 anni di Flavio Briatore, primo compleanno dopo la malattia

Firenze, 12 aprile 2024 – Compie oggi 74 anni Flavio Briatore, ed è un compleanno speciale: il primo dopo la malattia. "La prevenzione medica è fondamentale!" ha sottolineato qualche giorno fa sui social il manager, spiegando appunto di essere stato operato al cuore dove gli era stato trovato un tumore benigno. “A seguito di un controllo di routine - ha raccontato in un video l'imprenditore - ,sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica". Salvo dunque grazie a un controllo di routine: la paura è stata tanta, ma la prevenzione ha salvato Briatore, operato al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano e dimesso dopo il decorso post operatorio. "L'intervento è perfettamente riuscito” ha aggiunto Briatore che nei giorni di ricovero ospedaliero ha avuto al suo fianco l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, con cui Briatore è stato sposato dal 2008 al 2017. Oltre a lei, il figlio Nathan Falco, "che è venuto da Monaco". Nel messaggio video Briatore ha ringraziato entrambi per essergli stati vicino, ma "la cosa principale - ha sottolineato - è fare la prevenzione. Io l'ho fatta due anni fa e questo tumore benigno non c'era, mentre quest’anno invece c'era, per cui non dobbiamo trascurarci. La prevenzione, ve lo dico io che ci sono passato, è fondamentale".

"Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme", ha scritto da parte sua Elisabetta Gregoraci postando su Instagram alcune foto scattate insieme a Briatore, al San Raffaele di Milano, dove il manager era ricoverato. "Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Si torna a casa" ha concluso la showgirl. Dimesso dall’ospedale il 30 marzo, ha festeggiato la Pasqua in famiglia ed è anche tornato a Montecarlo. Tra i suoi ultimi post su Instagram il video in cui si allena per la riabilitazione post intervento. Oggi, in questo giorno di festa per il manager, reduce da questo difficile momento, saranno tantissimi come sempre gli auguri per Briatore, così come sono stati numerosi e calorosi i messaggi di vicinanza e di affetto ricevuti in questi giorni via social dai suoi tanti follower.

Nasce oggi

Marcello Lippi nato il 12 aprile del 1948 a Viareggio.. Tra gli allenatori più vincenti di sempre, compie oggi 76 anni. Il suo palmarès, che conta fra i tanti trofei vinti diversi campionati, una Champions League e un Mondiale vinto con gli Azzurri, è quello di chi ha saputo vincere e lo ha saputo fare con le proprie idee, radicate nel Lippi uomo prima ancora di quello allenatore. Ha detto: “Le mie battaglie più grandi hanno sempre puntato a incrementare nei miei giocatori la consapevolezza della propria forza, fino a raggiungere la presunzione”.