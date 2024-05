Coldiretti: l’«Agricoltura sociale dal campo alle persone»

Arezzo, 31 maggio 2024 – Sabato 1 Giugno alle ore 10.30 presso il mercato coperto “Campagna Amica” di Arezzo di via Mincio, proprio nel cuore della città, la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti in collaborazione con la Coldiretti di Arezzo, presenterà in un incontro con la stampa e aperto al pubblico, il progetto “Agricoltura sociale dal campo alle persone” finalizzato all’educazione ambientale e alimentare, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.

Il bando che vede protagonista questo progetto, è guidato dalla Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti capofila e vede come partner 8 aziende agricole e 2 Cooperative sociali: Azienda Agricola Bemoccoli Roberto Ilario Sergio e Daniele S.S., La Lodola Società Agricola di Porcu S.S., Masini Mario Società Agricola S.S., Azienda Agricola Moretti Dante, Azienda Agricola Orlandi Giovanni, Azienda Agricola Nonna Lucia di Serafini Luca, Azienda Agricola Vinau Violeta, Cooperativa Sociale L’arca 1 onlus, Demetra Coop. Soc. Agroforestale di tipo B onlus.

La Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, gestisce la residenza sanitaria per disabili gravi “Podere Modello” di Castiglion Fiorentino ed il centro diurno per disabili “Helios” di Arezzo. Con i nostri ragazzi, da più di un anno, grazie al bando regionale al quale abbiamo partecipato con altre imprese agricole del territorio e alla collaborazione della Coldiretti di Arezzo, stiamo gestendo un banco all’interno del mercato coperto di Campagna Amica di Arezzo e visti i risultati di questa ottima esperienza, siamo sicuri di poter dire che continuerà anche al termine del bando, grazie alla condivisione dell’esperienza maturata dai nostri ragazzi.