Click Giostra day, da oggi la prenotazione dei biglietti

Arezzo, 8 giugno 2023 – Scatta alle ore 15.00 il “CLICK GIOSTRA DAY” per la prenotazione online dei biglietti per la Giostra del Saracino di sabato 17 giugno ritirabili poi nel fine settimana con appuntamento presso la biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra in piazza Libertà, 1.

Il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi sarà attivato domani, giovedì 8 giugno, dalle 15.00 alle 18.00 a questo link: Jotform Prenotazione

Ogni utente potrà richiedere max 4 biglietti.

La prelazione dei biglietti sarà regolata come di seguito.

La prenotazione sarà garantita ai primi 130 utenti che ne faranno richiesta.

Gli utenti dovranno essere muniti di documento di identità valido da inserire al momento della prenotazione.

L'ordine di prenotazione sarà generato informaticamente con data e ora di compilazione.

Verrà attivato un filtro sull’indirizzo email e sull’indirizzo IP della sessione di navigazione per non permettere doppie richieste identiche.

Verrà generato un elenco di 180 utenti di cui 130 riceveranno entro venerdì 9 giugno ore 12, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di compilazione del form, una mail con indicato giorno e ora di presentazione al botteghino. I rimanenti 50, considerati riserve, saranno eventualmente contattati telefonicamente domenica 11 giugno tra le 10 e le 13 per fissare un appuntamento per il ritiro nel pomeriggio dello stesso giorno.

Le convocazioni saranno rigorosamente in ordine cronologico di arrivo delle istanze, e saranno fatte per i giorni di sabato 10 e domenica 11 giugno dalle 9.00 alle 19.00. L’acquisto avverrà presso i locali del percorso espositivo “I Colori della Giostra”, in Piazza della Libertà 1 (piano terra Palazzo Comunale).

Sarà possibile delegare la presenza al botteghino: il delegato dovrà essere in possesso della mail (copia stampata o mail inoltrata su dispositivo mobile) e del documento di identità del delegante (o copia o foto dello stesso).

Ogni utente potrà acquistare quattro biglietti scegliendo, in fase di acquisto, i posti disponibili nella mappa.

Giorno e ora di prenotazione saranno comunicati all'indirizzo mail fornito al momento della compilazione ed invio del form e saranno assegnati automaticamente in base all’ordine di invio della richiesta. Non saranno possibili spostamenti di giorno o di orario. Chi non si presenta perde il diritto di prelazione.

Il form può essere compilato una sola volta.

Controllare lo spam: vi è il rischio che la mail di convocazione venga bloccata dal filtro antispam.

Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle ore 9.00 di lunedì 12 giugno sarà attivata la vendita libera online sia per la Giostra del Saracino di sabato 17 giugno ore 21.30, sia per la Prova Generale di giovedì 15 giugno ore 21.30 sul circuito Ticka.it:

https://discoverarezzo.com/biglietteria/

https://discoverarezzo.ticka.it/