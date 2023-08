Claudia Schiffer, la regina delle top model compie 53 anni

Firenze, 25 agosto 2023 – Quando sfilava sulle passerelle di tutto il mondo, Claudia Schiffer per tutti era l’unica e inimitabile “Venere bionda”. Rappresentava per molti l'incarnazione della bambola più famosa e amata di tutti i tempi, Barbie. Oppure la nuova Brigitte Bardot con quell’irresistibile broncetto che si contrapponeva, candida e biondissima, alla “Venere nera”, Naomi Campbell. I lunghi capelli biondi, le gambe chilometriche, appena apparsa sulla passerella non vi furono dubbi: Claudia Schiffer sarebbe diventata la "regina" delle top model.

Regina di quel gruppo di straordinarie bellezze che, negli anni Novanta, conquistarono il fashion system e le copertine dei più prestigiosi magazine della moda: solo lei toccò la cifra record di 700 cover. La sua bellezza le fruttò cachet stellari: solo nei primi 15 anni di attività, secondo quanto scrisse la rivista Forbes nel 2002, aveva messo insieme un patrimonio intorno ai 55 milioni di dollari.

Oggi, 25 agosto, "Queen Claudia", nata nel 1970 a Rheinberg, in Germania, spegne 53 candeline. Non sembra sentire l'età che avanza, si sente “sicura e felice” di ogni suo traguardo, e ha sempre detto: “Non cerco di sembrare o di sentirmi più giovane". Sarà per questo che il mito della sua statuaria perfezione è ancora vivo. Sui social c’è una sterminata community di follower che non ha mai smesso di seguirla e adorarla.

Eppure lei da giovane sognava di fare qualcos’altro, di seguire la carriera paterna e fare l'avvocato. Ma nel 1987 fu notata a Dusseldorf da Michael Levaton, capo di un'importante agenzia di moda, che la convinse a lavorare come modella. Da allora divenne mito. Claudia è ancora oggi sul podio delle super modelle che hanno stravolto il fashion system, dominando le passerelle dagli anni Novanta, contese dagli stilisti a suon di compensi stellari. Claudia, Naomi, Linda e le altre, solcavano le passerelle più importanti con la loro bellezza aliena, indossando abiti e accessori iconici, dai tailleur in tweed abbinati alle borse cult di Chanel, agli abiti in maglia metallica di Gianni Versace, dagli smoking di Saint Laurent, ai long dress incendiari di Valentino.

Ma ad uno stilista Claudia era particolarmente legata, Karl Lagerfeld. "Karl era la mia polvere magica – ha confessato al funerale del Kaiser nel febbraio 2019 -. Mi ha trasformato da timida ragazza tedesca in una top model. Mi ha insegnato la moda, lo stile e la sopravvivenza nel mondo della moda. Ciò che Warhol era per l'arte, lui lo era nella moda, è insostituibile. Lui è l'unica persona che potrebbe rendere colorato ciò che è in bianco e nero! Sarò eternamente grata a lui".

Nasce oggi

Sean Connery nato il 25 agosto del 1930 a Edimburgo. L'attore scozzese morto a 90 anni, celebre per la sua interpretazione di James Bond, i cui panni ha indossato in sette dei film della saga sullo 007 britannico, ha attraversato decenni raccogliendo numerosi premi e riconoscimenti tra cui un Oscar - nel 1988 come attore non protagonista de 'Gli intoccabili' con Robert De Niro e Kevin Costner - e tre Golden Globe. Fu nominato 'Sir' dalla regina Elisabetta II nel 2000. Ha detto: “Alcuni invecchiano, altri maturano”.