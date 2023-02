Classifica ristoranti The Fork: è fiorentino il locale più amato

La cucina de L'Architettura del Cibo

Firenze, 7 febbraio 2023 – Un ristorante fiorentino è primo in una speciale classifica di The Fork. L’app di prenotazione ristoranti ha stilato la graduatoria in base ai dati della piattaforma, che conta 20mila ristoranti in Italia.

Al primo posto L'Architettura del Cibo a Firenze, spazio enogastronomico di ricerca, Paca a Prato, stellato elegante e contemporaneo e Antica Moka a Modena, cucina avvolgente tra tradizione e innovazione in una location storica e di carattere.

Un podio dunque particolarmente “toscano”, che vede appunto non solo il locale fiorentino al primo posto ma anche lo stesso Paca, recentemente insignito della prima stella Michelin.

Nella classifica, al primo posto regionale si posiziona il Lazio, con ben 18 ristoranti che rientrano in classifica; seguito da Piemonte, Toscana e Lombardia rispettivamente con 12, 10 e 8 ristoranti. Roma è invece la città capolista che ospita il maggior numero di locali più amati del web (17), lasciandosi alle spalle Torino (12), Firenze (10) e Milano (8).

La classifica evidenzia come toscani, campani, lombardi e laziali concentrino la loro scelta principalmente verso ristoranti stellati, mentre emiliani, piemontesi e liguri si lasciano stupire da cucine più diversificate.

La Top 100 è stata stilata tenendo conto di diversi fattori quali il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena passati.

Ecco i primi venti della classifica.

1. L'Architettura del Cibo, Firenze; 2. Paca, Prato; 3. Antica Moka, Modena; 4. Portanova Hosteria Enoteca, Colle Val d'Elsa; 5. Suki Sushi & Fusion, Torino; 6. Burro Salato bistrot, Matera; 7. Sakeya, Milano; 8. Kemado, Salerno; 9. Triscele, Cefalù; 10. Panacea Cucina Italiana || Fusion sushi || Cocktail&Wine Lounge, Modugno; 11. Il Moro, Monza; 12. Locanda del Culatello, Soragna; 13. Lorelei, Sorrento; 14. Kalma, Pompei; 15. Osteria Arbustico, Capaccio Scalo; 16. Opera Ingegno e Creatività, Torino; 17. Hostaria Ducale, Genova; 18. Papaveri e Papere, San Miniato; 19. Chiaroscuro Roma, Roma; 20. Caciucco, Torino.